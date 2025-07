Κίνα: Βίντεο-σοκ από κατολίσθηση που «σάρωσε» την επαρχία Γιουνάν – 2 νεκροί και 10 αγνοούμενοι έπειτα από πλημμύρες στη Σαντόνγκ

Στιγμές πανικού καταγράφηκαν στην κινεζική επαρχία Γιουνάν, όταν κατολίσθηση που προκλήθηκε από συνεχείς καταρρακτώδεις βροχές έπληξε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος και κυκλοφοριακά προβλήματα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει κατοίκους να τρέχουν για να σωθούν την ώρα που ένας τεράστιος όγκος λάσπης παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του, ενώ συνεργεία διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή, αναφέρει η κινεζική ιστοσελίδα News18.

#WATCH | Terrifying visuals emerge as massive landslide hits Yunnan, China, locals flee and authorities rush in for rescue operations.#China #Yunnan #Landslide pic.twitter.com/hyMnmBG54u

— News18 (@CNNnews18) July 25, 2025