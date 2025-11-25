Κίεβο: «Σημαντικά καλύτερη η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου» – Φον Ντερ Λάιεν: «Χρειαζόμαστε ισχυρή διατλαντική συνεργασία και θα συνεχίσουμε την πίεση»

Η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία είναι «σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή με γνώση του θέματος, ενώ άλλη πηγή αναφέρει ότι έχει επιτευχθεί μία συναίνεση στα περισσότερα σημεία, ωστόσο υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία όπου οι διαφωνίες είναι μεγάλες.

Σύμφωνα με πηγή από την Ουκρανία που έχει άμεση γνώση των συνομιλιών, σημειώνεται πρόοδος μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας όσον αφορά τη διατύπωση ενός νέου σχεδίου πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Το τελικό κείμενο δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί.

Η ίδια πηγή ανέφερε στο CNN ότι έχει επιτευχθεί «συναίνεση» στα περισσότερα σημεία, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κρίσιμες περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές. Όσον αφορά το ευαίσθητο ζήτημα του εάν η Ουκρανία θα παραδώσει εδάφη που έχουν προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία, η πηγή ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση. «Θα ήταν πολύ λάθος να πούμε ότι έχουμε τώρα την έκδοση που έχει γίνει αποδεκτή από την Ουκρανία», ανέφερε η πηγή.

«Λειτουργική η πρόταση»

Νωρίτερα άλλη πηγή από το Κίεβο, είχε αναφέρει ότι «η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι κατέστησαν λειτουργική την αμερικανική πρόταση (…) και είναι πλέον σημαντικά καλύτερη». Αυτή η εκδοχή επιτρέπει στην Ουκρανία να διατηρήσει έναν στρατό 800.000 στρατιωτικών αντί των 600.000 στρατιωτικών που προέβλεπε η αρχική εκδοχή του σχεδίου Τραμπ.

Οι πληροφορίες διαρρέουν ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του λεγόμενου Συνασπισμού των Προθύμων, υπό την προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και με την συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Γάλλος ηγέτης δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ωστόσο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

Ο Μακρόν επέμεινε ότι δεν μπορεί να υπάρξει όριο στον στρατό της Ουκρανίας και πρόσθεσε ότι οι χώρες της ΕΕ ελπίζουν να οριστικοποιήσουν μια λύση για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας.

Αναφέρθηκε στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, ένα θέμα που στο παρελθόν ήταν αμφιλεγόμενο για την Ένωση. «Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπέρ της οικονομικής στήριξης και η Βρετανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «ακινητοποιημένων» περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα πρέπει να διαπραγματευθεί από το να προσπαθεί να μας προλάβει και είναι ο καλύτερος τρόπος για μας να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμο ή στην ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ απευθυνόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας και Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη.

Ο ίδιος είπε ότι γνώριζε πως οι ομάδες της ΕΕ εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για τη χρηματοδότηση. «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, όπου σημειώνεται πρόοδος». «Πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και οι σημερινές ενδείξεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, όπως αναφέρει ο Βολοντίμιρ, μπορεί να γίνει αποδεκτό», είπε ο Στάρμερ.

Η συμμαχία πρέπει να προετοιμάσει τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των μελλοντικών ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ώστε να μπορεί να αμυνθεί, είπε ο Στάρμερ και κατέληξε: «Καλώ τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη σήμερα το απόγευμα να επιβεβαιώσουν τις εθνικές τους δεσμεύσεις, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τις πιο ισχυρές δυνατότητες και τα πιο ισχυρά σχέδια».

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Σε ανάρτησή της στο “X”, μετά την διάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε: «Σήμερα, οι εταίροι της «Συμμαχίας των Προθύμων» συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία.

Τις τελευταίες ημέρες και ώρες, έχουμε δει ουσιαστική και ενθαρρυντική πρόοδο. Καλωσορίσαμε την παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψής μας. Χρειαζόμαστε ισχυρή διατλαντική συνεργασία. Επειδή αποδίδει.

Αρκεί να δούμε τον σημαντικό αντίκτυπο των συντονισμένων και διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων εις βάρος της ρωσικής οικονομίας. Οι κυρώσεις μειώνουν τους πόρους που διαθέτει η Ρωσία για να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο.

Και καθώς η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία ανταποκρίνεται η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε μέχρι να υπάρξει πραγματική προθυμία να εμπλακεί σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη.

Καθώς η Ευρώπη και οι εταίροι της συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, χθες το βράδυ η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με πυραύλους και drones που παραβίασαν ακόμη και τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας.

Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης.

Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι τα δικά μας συμφέροντα. Είναι αδιαχώριστα. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων αποτελεί το ζήτημα της χρηματοδότησης για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.»