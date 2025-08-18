Καλαμάρι «εκδικήθηκε» ψαρά με… κατάμαυρο μελάνι – Το βίντεο με πάνω από 43 εκατομμύρια προβολές

Ένα ξεκαρδιστικό αλλά και… ατυχές περιστατικό κατέγραψε κάμερα στις Φιλιππίνες, με «πρωταγωνιστές» έναν ψαρά και ένα τεράστιο καλαμάρι. Όπως αναφέρει το Viral Press, το βίντεο που έχει γίνει viral στα social media δείχνει έναν ψαρά από την επαρχία Ρομπλόν να ποζάρει περήφανα με την ψαριά του – ένα εντυπωσιακά μεγάλο καλαμάρι – όταν ξαφνικά η κατάσταση… ξεφεύγει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας κρατά στα χέρια του το καλαμάρι και το χαϊδεύει στην πλάτη, δείχνοντας το στις κάμερες. Όμως, το καλαμάρι δεν φαίνεται να ενθουσιάστηκε με την «προβολή», καθώς αντέδρασε εκτοξεύοντας μια παχύρρευστη ποσότητα μαύρου μελανιού κατευθείαν στο πρόσωπό του.

Ο ψαράς αιφνιδιάστηκε πλήρως, πνιγόταν, έβηχε και προσπαθούσε απεγνωσμένα να σκουπίσει το μελάνι, που είχε καλύψει το πρόσωπό του και είχε φτάσει μέχρι και στο στόμα του. «Είχε απαίσια γεύση, δεν μπορούσα να φάω θαλασσινά για μέρες», ανέφερε αργότερα. Το καλαμάρι έπεσε στο πάτωμα της βάρκας, ενώ ο φίλος του, που τραβούσε το βίντεο, ξέσπασε σε γέλια.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 10 Αυγούστου και το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 330.000 αντιδράσεις, 18.000 σχόλια και περισσότερες από 43 εκατομμύρια προβολές στο Facebook.