Ισραηλινός υπουργός: «Δικαιολογημένος και ηθικός» ο αποκλεισμός της Γάζας ακόμη κι αν οδηγήσει 2 εκατομμύρια αμάχους στον θάνατο

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς είπε σήμερα ότι ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ και η παρεμπόδιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας είναι «δικαιολογημένο και ηθικό» ακόμη και αν αυτό οδηγήσει 2 εκατομμύρια αμάχους να πεθάνουν από την πείνα, ωστόσο η διεθνής κοινότητα δεν θα επιτρέψει να συμβεί αυτό.

«Φέρνουμε βοήθεια γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή», ​​είπε ο ακροδεξιός υπουργός σε ένα συνέδριο, σύμφωνα με τους Times of Israel. «Δεν μπορούμε, στην τρέχουσα παγκόσμια πραγματικότητα, να διαχειριστούμε έναν πόλεμο. Κανείς δεν θα μας αφήσει να αφήσουμε 2 εκατομμύρια αμάχους να πεθάνουν από την πείνα, παρόλο που αυτό μπορεί να είναι δικαιολογημένο και ηθικό μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι μας (…) Ζούμε σήμερα σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, χρειαζόμαστε διεθνή νομιμότητα για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αφήνοντας ολόκληρο τον πληθυσμό της περιοχής στα πρόθυρα του λιμού.

Ο ακροδεξιός υπουργός επανέλαβε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων με τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι οι τρέχουσες προτάσεις κατάπαυσης του πυρός είναι «άδικες και ανήθικες», καθώς θα επέστρεφαν μόνο ορισμένοι όμηροι και θα έθετε σε κίνδυνο την κρατική ασφάλεια.

Εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στην απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων σε αντάλλαγμα με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι αυτοί «θα επέστρεφαν για να σκοτώσουν Εβραίους».

Israeli Finance Minister Smotrich:

Blocking aid to Gaza is justified and moral, even if it causes 2 million civilians to die of hunger, but the international community won’t allow it. pic.twitter.com/lbsQmKQoGG

