Ισραήλ: Βομβάρδισε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη,  λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα ότι άρχισε να βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, λίγα λεπτά έπειτα από προειδοποίηση που είχε εκδώσει προς τους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας τους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε τρία χωριά.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός.

Το σιιτικό λιβανικό κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσε  το πρωί της Πέμπτης,  ότι απορρίπτει  «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά. Η Χεζμπολάχ διακήρυξε το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγο νωρίτερα προειδοποίηση σε κατοίκους τριών χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, προειδοποιώντας ότι θα βομβαρδίσει στρατιωτικές «υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια πόλη Tayr Debba.

 

 

