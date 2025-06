Ισραήλ: Σειρήνες ήχησαν σε διάφορες περιοχές έπειτα από πυραυλική επίθεση των Χούθι – Συναγερμός σε Μπερ Σεβά και Ντιμόνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε αρκετές περιοχές του νότιου Ισραήλ, περιλαμβανομένων των πόλεων Μπερ Σεβά και Ντιμόνα, εξαιτίας εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς το Ισραήλ από τους Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έπεσε εκτός των συνόρων της χώρας».



Νωρίτερα, οι IDF είχαν γνωστοποιήσει πως «οι σειρήνες ήχησαν στη Μπερ Σεβά και στην ευρύτερη περιοχή του βόρειου Νεγκέβ, μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την Υεμένη», προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας εργάζονται για την αναχαίτισή του».

🚨 Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen 🚨 pic.twitter.com/i1UlS1XvGa

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2025