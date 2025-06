Ιράν: «Το Πακιστάν θα εξαπολύσει πυρηνική επίθεση στο Ισραήλ αν μας χτυπήσει με πυρηνικά», λέει υποστράτηγος των Φρουρών της Επανάστασης

Περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί η δήλωση του Ιρανού υποστράτηγου Mohsen Rezae, υψηλόβαθμου στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος υποστήριξε ότι το Πακιστάν έχει δεσμευθεί να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση κατά του Ισραήλ, σε περίπτωση που το Τελ Αβίβ χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον της Τεχεράνης.

«Το Πακιστάν μας διαβεβαίωσε ότι αν το Ισραήλ χρησιμοποιήσει πυρηνική βόμβα κατά του Ιράν, θα επιτεθεί στο Ισραήλ με πυρηνική βόμβα», δήλωσε ο Rezae σε συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση, την ώρα που βαλλιστικοί πύραυλοι διέσχιζαν τον ουρανό μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Σύμφωνα με το NDTV, o Ιρανός στρατηγός πρόσθεσε: «Το Πακιστάν ορκίστηκε να “σταθεί στο πλευρό του Ιράν” και κάλεσε τον μουσουλμανικό κόσμο να ενωθεί».

Υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη διαθέτει «κρυφές δυνατότητες» που «δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί στον κόσμο».

Σύμφωνα με την ICAN (Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων), το Ισραήλ και το Πακιστάν συγκαταλέγονται στις εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από το Πακιστάν για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων κατά του Ισραήλ, το Ισλαμαμπάντ έχει εκφράσει στήριξη προς το Ιράν στην αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Κουάτζα Ασίφ, σημείωσε σε ανάρτησή του: «Ο δυτικός κόσμος πρέπει να ανησυχεί για τις συγκρούσεις που προκαλούνται από το Ισραήλ. Θα καταπιούν ολόκληρη την περιοχή και πέρα από αυτήν – η υποστήριξη προς το Ισραήλ, ένα κράτος-παρίας, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες».

World should be wary and apprehensive about Israel’s nuclear prowess, a country not bound by any international nuclear discipline not signatory to NPT or any other binding arrangement. Pakistan is signatory to all international nuclear disciplines, our nuclear capability is for…

— Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) June 15, 2025