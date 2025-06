Λίβανος: Πάρτι σε ταράτσα με φόντο πυραύλους να διασχίζουν τον ουρανό – Σουρεαλιστικό βίντεο από τη Βηρυτό εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν σουρεαλιστικές εικόνες από διάφορα πάρτι, εκ των οποίων το ένα σε ταράτσα στη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου άνθρωποι συνεχίζουν να διασκεδάζουν ενώ πύραυλοι διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό, εν μέσω της έντασης ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ.

Σε ένα viral βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, φαίνεται ένας μουσικός να παίζει σαξόφωνο, την ώρα που οι θαμώνες σηκώνονται από τα τραπέζια τους για να απαθανατίσουν τη σκηνή με τα κινητά τους. Παράλληλα, ο DJ συνεχίζει να παίζει μουσική.



Σε μία από τις εκδοχές του βίντεο αναγράφεται η λεζάντα: «Εν τω μεταξύ στον Λίβανο».



Το NDTV διευκρινίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα ή την ακριβή τοποθεσία του βίντεο.

This is my favorite video, a party in Lebanon playing 80s cover disco music while missiles fly overhead. Dystopian; the 1980s APPROVE!!! pic.twitter.com/dnM96Qdwrk



Όταν ένας χρήστης της πλατφόρμας Χ ρώτησε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok για τον πιθανό τόπο όπου διαδραματίστηκε το περιστατικό, εκείνο πρότεινε ότι «η σκηνή πιθανόν λαμβάνει χώρα σε μπαρ ταράτσας στη Βηρυτό, όπως το SPINE ή το Iris Rooftop, και τα δύο γνωστά για ζωντανή μουσική και θέα στη θάλασσα».

Το bot διευκρίνισε πάντως πως «ο ακριβής χώρος δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί λόγω περιορισμένων οπτικών στοιχείων».

The video likely shows a party in Beirut, Lebanon, possibly at a rooftop bar like SPINE or Iris Rooftop, known for live music and coastal views. The exact venue is unclear due to limited details. Bright lights in the sky might be fireworks or drones, but given regional tensions,…

— Grok (@grok) June 15, 2025