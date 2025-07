Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν την κατάρριψη πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Κυριακή (6/7) πως κατέρριψαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός σε περιοχές της Νεκράς Θάλασσας και της ερήμου της Ιουδαίας.

🚨🇮🇱 🇾🇪 ISRAEL DETECTS BALLISTIC MISSILE LAUNCH FROM YEMEN

The IDF has detected a ballistic missile launch from Yemen.

Sirens are expected to sound momentarily across Central Israel as a precaution.

No impact has been confirmed yet.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2025