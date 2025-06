Ιρανικά ΜΜΕ: Το κοινοβούλιο αποφάσισε να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ και πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν καλείται να λάβει την τελική απόφαση αναφορικά με το αν θα προβεί στο κλείσιμο αυτού του μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο PRESS TV.

Ωστόσο, ο βουλευτής και διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Κοσάρι, δήλωσε στο Young Journalist Club σήμερα ότι η ενέργεια αυτή είναι στην ημερήσια διάταξη και «θα γίνει όποτε κριθεί αναγκαία».

‼️ Major General Kowsari, member of the National Security Commission of the Parliament: The Parliament has reached the conclusion that the Strait of Hormuz should be closed, but the final decision in this regard lies with the Supreme National Security Council. pic.twitter.com/sWd0rsOBsA

