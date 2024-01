Ιράν: Βίντεο από την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ – Αγωνία για τον 20χρονο Έλληνα δόκιμο πλοίαρχο

Μαίνεται το θρίλερ με την κατάληψη του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου St. Nikolas το οποίο είναι στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν από την Πέμπτη (11/01). Η αγωνία είναι μεγάλη και για τον 20χρονο Έλληνα δόκιμο πλοίαρχο που βρίσκεται ανάμεσα στο πλήρωμα.

Το τάνκερ St. Nikolas, σημαίας Νήσων Μάρσαλ κατελήφθη από ομάδα πέντε ενόπλων στα ανοιχτά του Ομάν.

Δείτε βίντεο που διέρρευσαν οι Ιρανοί για την επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ

The Iranian Navy announces the takeover yesterday on the tank “St. Nicholas,”off the coast of Oman. An oil tanker that was previously involved in the conflict between WA DC&Tehran over the transportation of crude oil&violation of sanctions, it was announced in Iran.@beholdisrael pic.twitter.com/B6ohTi29zd

