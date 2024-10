ΗΠΑ: Το προφίλ του άνδρα που συνελήφθη με όπλο κοντά σε συγκέντρωση του Τραμπ – Το FBI δεν εξετάζει το θέμα ως απόπειρα δολοφονίας

Ένας ύποπτος που συνελήφθη για κατοχή όπλων ενώ κατευθυνόταν σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία ότι σκόπευε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «ανοησίες». Ο 49χρονος Βέμ Μίλερ, υποστηρικτής του Τραμπ, συνελήφθη το Σάββατο κοντά στη συγκέντρωση στην κοιλάδα Κοατσέλα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα και πυρομαχικά στο αυτοκίνητό του.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε σημείο κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης, οι αστυνομικοί της Κομητείας Ρίβερσαϊντ βρήκαν ένα τουφέκι και ένα γεμάτο πιστόλι στο πορτμπαγκάζ του οχήματος του Μίλερ.

Ο σερίφης της κομητείας Ρίβερσαϊντ, Τσαντ Μπιάνκο, υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «πραγματικά πιστεύουν» ότι κατάφεραν να αποτρέψουν μια τρίτη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου. «Αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, πιθανόν οι αστυνομικοί μου απέτρεψαν την τρίτη απόπειρα δολοφονίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Μίλερ αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας στο δίκτυο Southern California News Group ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και αβάσιμες.

«Αυτές οι κατηγορίες είναι πλήρως ανοησίες», δήλωσε ο Μίλερ, προσθέτοντας: «Είμαι καλλιτέχνης, είμαι το τελευταίο άτομο που θα προκαλούσε βία ή βλάβη σε οποιονδήποτε». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα όπλα που είχε στο αυτοκίνητό του αγοράστηκαν το 2022 για προσωπική προστασία και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για την ύπαρξή τους από μόνος του κατά τον έλεγχο.

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι σταμάτησε στο σημείο ελέγχου φορώντας μπλουζάκι και καπέλο με το όνομα του Τραμπ, δηλώνοντας υποστηρικτής του πρώην προέδρου, και ότι τα όπλα στο όχημά του ήταν αποκλειστικά για λόγους αυτοάμυνας.

Ο Βέμ Μίλερ, κάτοικος του Λας Βέγκας και πρώην υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις εκλογές της Νεβάδα το 2022, όπως αναφέρει η New York Post, αρνήθηκε και άλλες κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν κατά τη σύλληψή του, όπως ότι παρουσίασε ψεύτικη δημοσιογραφική ταυτότητα.

Ο ύποπτος, ο οποίος είναι μέλος μιας ακροδεξιάς αντικυβερνητικής ομάδας (Sovereign citizen movement), ισχυρίζεται ότι η ταυτότητα που παρουσίασε δεν ήταν ψεύτικη, αλλά ειδική ταυτότητα πρόσβασης για τη συγκέντρωση. Σύμφωνα με τον σερίφη Μπιάνκο, ο Μίλερ οδηγούσε ένα μη καταγεγραμμένο όχημα, ενώ φέρεται να είχε στην κατοχή του πλαστά διαβατήρια και άδειες οδήγησης.



Ο ίδιος ο Μίλερ ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για τις διαφορές στους νόμους περί οπλοκατοχής μεταξύ της Καλιφόρνιας και της Νεβάδα, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να παραβιάσει το νόμο. Παρόλο που κατηγορήθηκε για παράνομη κατοχή όπλων και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 5.000 δολαρίων, αναμένεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω νομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ομοσπονδιακών κατηγοριών.

Παρά την έντονη ανησυχία που προκλήθηκε αρχικά από τις κατηγορίες του σερίφη Μπιάνκο, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δεν διέτρεξε άμεσο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Σε κοινή ανακοίνωση με το FBI, η υπηρεσία ανέφερε: «Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι το περιστατικό δεν επηρέασε τις επιχειρήσεις προστασίας και ο πρώην πρόεδρος Τραμπ δεν βρισκόταν σε κίνδυνο».

Below is our joint statement on the man arrested for gun possession last night in Riverside County, California (Coachella). A special thanks to all of our local public safety and law enforcement officers who help us every day. pic.twitter.com/Svmg89pb2Y

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) October 13, 2024