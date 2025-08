ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ στην Μοντάνα

Τέσσερις άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν σε μπαρ στην Anaconda της Μοντάνα στις ΗΠΑ, όταν ένοπλος, που πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε ένα τουφέκι τύπου AR-15, άνοιξε πυρ, μέσα ή κοντά στο μπαρ.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στην πόλη αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να κλείσουν. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έντονη αστυνομική παρουσία, με σειρήνες να ηχούν, δρόμους αποκλεισμένους και πολλαπλές μονάδες να αναζητούν τον ύποπτο, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Η αστυνομία υποπτεύεται ότι ο ένοπλος μπορεί να διέφυγε προς το Philipsburg, και ειδοποίησε τις εκεί αρχές, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να είναι σε πλήρη εξέλιξη ένα ανθρωποκυνηγητό.

🚨 #BREAKING: Active Shooter at Owl Bar in Anaconda, Montana

Chaos unfolding in downtown Anaconda. Shots fired at the Owl Bar on East 3rd Street. Multiple victims reported, per eyewitnesses. The suspect is on the run, and police are in active pursuit.

Locals are urged to stay… pic.twitter.com/b4sIn4bTUA

— Nexus (@nexusdossiers) August 1, 2025