ΗΠΑ: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή των πυροβολισμών στο Ορλάντο – Δύο νεκροί και έξι τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ΗΠΑ και άλλοι έξι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς σε ένα μεγάλο πλήθος που γιόρταζε το Halloween (τις Απόκριες) στο κέντρο του Ορλάντο νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, σύμφωνα με τις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ορλάντο Έρικ Σμιθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης λίγο μετά τη 1 π.μ.

Ένας δεύτερος πυροβολισμός λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι γρήγορα έκαναν μια σύλληψη, είπε. Οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Η ηλικία τους κυμαίνεται από 19 έως 39 ετών, είπε. Μια 26χρονη γυναίκα τραυματίστηκε επίσης, καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος που προσπαθούσε να διαφύγει, ανέφερε η αστυνομία αργότερα. Οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν περιγράφηκαν ως ένας 25χρονος και ένας 19χρονος. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο Σμιθ δήλωσε ότι από 50.000 έως 100.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης την ώρα των πυροβολισμών, κρίνοντας από τις απόψεις του τεράστιου πλήθους των αποκριών.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε και ο Smith είπε ότι είχε συλληφθεί για κλοπή πέρυσι. Δεν έγινε γνωστή η γενέτειρά του ούτε η κατηγορία που του απαγγέλθηκε. Δεν υπήρξε επίσης καμία ένδειξη για τον λόγο για τον οποίο φέρεται να άνοιξε πυρ.

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι είναι ο μοναδικός δράστης, δήλωσε ο Smith, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σαφές αν γνώριζε τα θύματα. “Είχαμε περίπου 100 αστυνομικούς που εργάζονταν στην περιοχή, διασκορπισμένοι”, δήλωσε ο Σμιθ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος πρόσθεσε: “Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν πολύ γρήγορα, οι αστυνομικοί έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ανταποκρίθηκαν αμέσως μόλις άκουσαν τους πυροβολισμούς. Ξέρετε, όλοι οι άλλοι τρέχουν, αυτοί όχι: Κάθονται στη θέση τους ψάχνοντας για τον δράστη. Βρήκαν τον δράστη”.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας του δρόμου και μια κάμερα σώματος της αστυνομίας που δείχνουν τους δύο πυροβολισμούς και τη σύλληψη του υπόπτου στο δεύτερο σημείο που πυροβόλησε. Στον τόπο της σύλληψης βρέθηκε ένα πιστόλι, δήλωσε ο Σμιθ.

