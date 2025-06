ΗΠΑ: «Μεγάλη ενότητα» στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αναφέρει ο Τραμπ – Διχασμός στην κοινότητα «MAGA», αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε στην πλατφόρμα Truth Social για να δηλώσει πως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του είναι ενωμένο με έναν τρόπο «που δεν έχει ξαναδεί».

Η τοποθέτησή του ήρθε έπειτα από το κύμα εσωκομματικής στήριξης που δέχθηκε για την απόφασή του να διατάξει αεροπορικά πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.



Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αν και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί -ακόμα και εκείνοι που έχουν απομονωθεί- στοιχήθηκαν πίσω από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ορισμένες ηχηρές φωνές του κινήματος «MAGA» εμφανίστηκαν επικριτικές, σε μια σπάνια ένδειξη διαφωνίας από στενούς συμμάχους του Τραμπ.

Διχασμένη η κοινότητα «MAGA»

«Πρέπει να μιλήσει στο MAGA», δήλωσε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Τραμπ και μία από τις ισχυρότερες φωνές του κινήματος MAGA, Στιβ Μπάνον στο podcast του. «Υπάρχουν πολλοί MAGA που δεν είναι χαρούμενοι με αυτό».

«Πιστεύω ότι θα καταφέρει να φέρει όλο το MAGA με το μέρος του. Αλλά πρέπει να εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη και να το αναλύσει», πρόσθεσε ωστόσο.

Όπως ανέφερε το Reuters την Πέμπτη, το (τότε) ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν ανέδειξε βαθιές διαφωνίες στους κόλπους των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ορισμένοι από τον στενό κύκλο του, τον είχαν παροτρύνει να μην εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έτσι, ήταν αναμενόμενο τα νυχτερινά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων να διχάσουν την κοινότητα «MAGA» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βουλευτής και μακροχρόνια σύμμαχος του Τραμπ, Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν έγραψε στην πλατφόρμα Χ πως «κάθε φορά που η Αμερική είναι στα πρόθυρα του μεγαλείου, εμπλεκόμαστε σε άλλον έναν ξένο πόλεμο».

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος», συμπλήρωσε.

Every time America is on the verge of greatness, we get involved in another foreign war. There would not be bombs falling on the people of Israel if Netanyahu had not dropped bombs on the people of Iran first. Israel is a nuclear armed nation. This is not our fight. Peace is… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 21, 2025



Αργότερα, προχώρησε σε νέα ανάρτηση, προσευχόμενη ότι οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν στόχος αντιποίνων από το Ιράν.

Let us join together and pray for the safety of our U.S. troops and Americans in the Middle East. 🙏 Let us pray that we are not attacked by terrorists on our homeland after our border was open for the past 4 years and over 2 Million gotaways came in.🙏 Let us pray for peace.… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 22, 2025



Η πολιτική σχολιαστής, συγγραφέας και ακτιβίστρια, γνωστή για τις συντηρητικές της απόψεις, Κάντας Όουενς διαφώνησε πλήρως με την επιλογή του Τραμπ. Σε ανάρτησή της στο Χ χαρακτήρισε τη στρατηγική του «εντελώς παρανοϊκή».

“A full payload of bombs was dropped” followed by “now is the time for peace”. Utterly deranged. If we had raised the 100 million Adelson gave him on Go Fund Me, maybe he would have kept his promises. Guess we’ll never know. https://t.co/cU86qT15DY — Candace Owens (@RealCandaceO) June 22, 2025



Αντίθετα, ο Μπένι Τζόνσον, συντηρητικός σχολιαστής με επιρροή στο δεξιό ακροατήριο, έγραψε στο Χ: «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ. Το έχει κερδίσει».

I said it live on the stream, I’ll say it here. Donald Trump has earned my respect and trust. No one can make the case that Iran should have nukes. I don’t have the intel, Trump does. I trust his team. At the same time, no one voted for forever war or regime change. Hegseth… pic.twitter.com/tFyLNvTcQf — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 22, 2025



Ακόμη πιο ένθερμη υπήρξε η ακροδεξιά ακτιβίστρια και κατά καιρούς σύμβουλος του Τραμπ, Λόρα Λούμερ, η οποία έγραψε επίσης στο Χ: «Ο Τραμπ θα αναγνωριστεί ως ο πιο επιδραστικός Πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει κανείς μεγαλύτερος».

Donald Trump is going down in history as the most influential President in US history. There is no one greater. Shame on those of you who called him a warmonger. He just saved us all from a nuclear holocaust. Good bless him. — Laura Loomer (@LauraLoomer) June 22, 2025

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Σύμφωνα με το Reuters, το Κογκρέσο εμφανίστηκε διχασμένο μετά την επίθεση κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, επικρότησε την επιχείρηση αλλά προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πλέον «πολύ σοβαρές επιλογές μπροστά τους».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρεπουμπλικανός Τζιμ Ρις από το Άινταχο, σχολίασε: «Αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος του Ισραήλ, όχι δικός μας, αλλά το Ισραήλ είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους μας και αφοπλίζει το Ιράν προς όφελος του κόσμου».

«Αυτό δεν είναι η αρχή ενός ατελείωτου πολέμου. Δεν θα υπάρξουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος του Ιράν», τόνισε επίσης.

Στον αντίποδα, πιο συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί, όπως ο βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, διαφώνησαν έντονα. Σε ανάρτησή του στα social media έγραψε πως «Αυτό δεν είναι συνταγματικό», αναφερόμενος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κογκρέσου να κηρύσσει πόλεμο.

Από την πλευρά τους, σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί τάχθηκαν ανοιχτά κατά της επιχείρησης, με κύριο άξονα την έλλειψη εξουσιοδότησης από το Κογκρέσο.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ παραπλάνησε τη χώρα για τις προθέσεις του, απέτυχε να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης και διακινδυνεύει την εμπλοκή της Αμερικής σε έναν ενδεχομένως καταστροφικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ σχολίασε πως «Η καταστροφική απόφαση του Προέδρου να βομβαρδίσει το Ιράν χωρίς εξουσιοδότηση αποτελεί σοβαρή παραβίαση του Συντάγματος και των εξουσιών πολέμου του Κογκρέσου. Έχει παρορμητικά διακινδυνεύσει την έναρξη ενός πολέμου που μπορεί να μας παγιδεύσει για γενιές. Είναι απολύτως και ξεκάθαρα λόγος παραπομπής».

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Τιμ Κέιν, από τη Βιρτζίνια, σημείωσε ότι η αμερικανική κοινή γνώμη «είναι συντριπτικά αντίθετη στον πόλεμο με το Ιράν» και χαρακτήρισε την απόφαση του Τραμπ «καταστροφική επίδειξη κακής κρίσης».