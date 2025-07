ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Ρεκόρ δεκαετίας στην χώρα – ΦΩΤΟ

Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε την Τρίτη (15/7) στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ, αυξάνοντας στις 26 τον αριθμό των εκτελέσεων που έχουν γίνει στη χώρα από την αρχή της χρονιάς, με άλλα λόγια τον υψηλότερο έπειτα από μια δεκαετία.

Ο Μάικλ Μπελ, 54 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ στις 18:25 (τοπική ώρα· στη 01:25 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της Φλόριντας.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για διπλό φόνο, το 1993, με θύματα τον Τζίμι Γουέστ, 23 ετών, και την Ταμέκα Σμιθ, 18 ετών, στην Τζάκσονβιλ. Κίνητρο ήταν η επιθυμία του να εκδικηθεί τον δολοφόνο του αδελφού του Θίοντορ Ράιτ, όμως αντ’ αυτού σκότωσε τον αδελφό του και νεαρή που ήταν μαζί του.

Ο Μάικλ Μπελ ήταν ανάμεσα σε περίπου τριάντα θανατοποινίτες που πέρασαν τη νεότητά τους στο διαβόητο αναμορφωτήριο Florida School of Boys, πιο γνωστό με το όνομα Ντόζερ.

Το ίδρυμα αυτό, όπου οι πράξεις βαρβαρότητας ήταν σχεδόν καθημερινές, έκλεισε το 2011, έπειτα από 111 χρόνια. Υπήρξε έμπνευση του μυθιστορήματος The Nickel Boys του συγγραφέα Κόλσον Γουάιτχεντ, που έλαβε το 2020 βραβείο Πούλιτζερ. Ανθρωπολόγοι βρήκαν εκεί το 2016 τουλάχιστον 55 ανώνυμους τάφους, ενώ οι θάνατοι στο αναμορφωτήριο εκτιμάται πως ξεπέρασαν τους εκατό.

Florida has executed Michael Bell. Death was pronounced at 6:25 p.m. Eastern. He was the 26th execution in 2025. 25 of those executions have been in jurisdictions that, as states or territories, practiced slavery. @FLDeathPenalty @FADPorg #deathpenalty pic.twitter.com/wo2oTYKY3H

— Robert Dunham (@RDunhamDP) July 15, 2025