ΗΠΑ: Ασθενής επιβίωσε επί τέσσερις μήνες με νεφρό από χοίρο – Πρόκειται για χρονικό διάστημα ρεκόρ

Μια νεφροπαθής στις ΗΠΑ που είχε λάβει μόσχευμα από χοίρο, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση του οργάνου, καθώς το σώμα της άρχισε να το απορρίπτει, τέσσερις μήνες μετά την αρχική μεταμόσχευση, χρονικό διάστημα που αποτελεί ρεκόρ σε αυτού του είδους τις ξενομεταμοσχεύσεις.

Η Τοουάνα Λούνεϊ, 50 ετών, από την Αλαμπάμπα, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση στα τέλη Νοεμβρίου. Έλαβε ένα γενετικά τροποποιημένο νεφρό χοίρου, μια τεχνική που είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο αλλά γεννά ελπίδες ότι θα μπορούσε να καλύψει τη χρόνια έλλειψη οργάνων.

Η αφαίρεση του οργάνου δείχνει πόσο μακρινός είναι ακόμη αυτός ο στόχος. Υπάρχει όμως και μια ενθαρρυντική πλευρά: το νεφρό λειτούργησε επί 130 ημέρες, δηλαδή πάνω από τέσσερις μήνες. Μέχρι τώρα, κανείς ασθενής δεν επέζησε περισσότερους από δύο μήνες μετά την ξενομεταμόσχευση.

«Για πρώτη φορά από το 2016 χάρηκα τους φίλους και την οικογένειά μου έχοντας χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να τα προγραμματίζω όλα με βάση το πλάνο της αιμοκάθαρσης», ανέφερε η ασθενής σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το νοσοκομείο NYU Langone της Νέας Υόρκης. Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι «αισθάνεται ευγνωμοσύνη (…) μολονότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα περίμενε όλος ο κόσμος».

Το 1999 η Λούνεϊ δώρισε το ένα νεφρό της στη μητέρα της. Εδώ και οκτώ χρόνια υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση επειδή, από επιπλοκές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, καταστράφηκε το μόνο νεφρό που της απέμενε. Μην βρίσκοντας συμβατό δότη, έλαβε έγκριση για μεταμόσχευση από γενετικά τροποποιημένο χοίρο, επειδή η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν.

Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, στις αρχές Απριλίου, εμφάνισε μειωμένη νεφρική λειτουργία και διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός της απέρριπτε το μόσχευμα, είπε ο χειρουργός της, Ρόμπερτ Μοντγκόμερι. Τα αίτια της απόρριψης ερευνώνται, ωστόσο προηγουμένως είχαν μειωθεί τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που λάμβανε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια λοίμωξη που δεν σχετιζόταν με το νεφρό.

Η απόφαση αφαίρεσης του οργάνου ελήφθη από την ίδια την ασθενή και τους γιατρούς της, ώστε να μπορέσει στο μέλλον να υποβληθεί ξανά σε μεταμόσχευση, είπε ο Μοντγκόμερι.

