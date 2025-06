ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν πως εξουδετέρωσαν με πλήγμα ακριβείας αξιωματούχο του ISIS στη Συρία

Ο Ραχίμ Μπόεβ, ανώτατο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS στη Συρία, σκοτώθηκε την Τρίτη σε στοχευμένη αεροπορική επιδρομή των δυνάμεων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X/Twitter.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μπόεβ είχε ενεργό ρόλο «στον σχεδιασμό εξωτερικών επιχειρήσεων που απειλούσαν εταίρους και πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ίδια δήλωση υπογράμμισε ότι «αυτή η αεροπορική επιδρομή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της CENTCOM, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους, να διαταράξει και να υποβαθμίσει τις προσπάθειες των τρομοκρατών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ και των συμμάχων μας».

Ο Ραχίμ Μπόεβ σκοτώθηκε στη βορειοδυτική περιοχή της Συρίας, στο πλαίσιο επιχείρησης ακριβείας της CENTCOM, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική της συνεχούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή.

On June 10, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria killing Rakhim Boev, a Syria-based ISIS

official who was involved in planning external operations threatening U.S. citizens, our partners, and civilians.

This airstrike is part… pic.twitter.com/xee9z1zedL

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2025