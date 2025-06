Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σύγκρουση δύο πλοίων στα Στενά του Oρμούζ

Το λιμενικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε 24 ανθρώπους από το πετρελαιοφόρο ADALYNN, μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Ομάν.

Στο μεταξύ η ναυτιλιακή εταιρεία Frontline ανακοίνωσε σήμερα ότι το πετρελαιοφόρο της Front Eagle ενεπλάκη σε σύγκρουση κοντά στα Στενά του Oρμούζ, κάνοντας λόγο για ένα περιστατικό που δεν συνδέεται με την περιφερειακή σύρραξη.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε επισημάνει νωρίτερα ότι ένα «περιστατικό» σημειώθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Χορ Φακάν των Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Oρμούζ, προσθέτοντας ότι τα αίτιά του δεν έχουν σχέση με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Το λιμενικό πραγματοποίησε σήμερα (…) αποστολή απομάκρυνσης 24 μελών του πληρώματος του πετρελαιοφόρου ADALYNN, έπειτα από τη σύγκρουση δύο πλοίων στον κόλπο του Ομάν», επεσήμαναν οι αρχές των Εμιράτων χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις.



Η σύγκρουση σημειώθηκε 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Oρμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως από όπου διέρχεται το ένα τρίτο των θαλάσσια μεταφερόμενων υδρογονανθράκων.

Two bulk carriers collided in the Gulf of Oman.

Ship one: FRONT EAGLE, a Liberian-flagged Chinese shadow vessel. The ship was on its way to Zhoushan, China, carrying Iraqi crude oil.

Ship two: ADALYNN, Antigua Barbuda-flagged. The crude tanker’s owners are unconfirmed, and… pic.twitter.com/EOwvFGd0OK

— Kumo D tv (@kumodtv) June 17, 2025