Ινδία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 50 αγνοούμενοι από φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 αγνοούνται, μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν την Τρίτη το χωριό Νταράλι, στην ορεινή πολιτεία Ουταρακάντ της Ινδίας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις την Τετάρτη δυσχέραναν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ κατολισθήσεις απέκλεισαν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο και τα σωστικά συνεργεία του στρατού και της μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών προσπαθούσαν να φτάσουν στο χωριό, το οποίο αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό και ενδιάμεσο σταθμό για την ινδουιστική πόλη προσκυνήματος Γκανγκότρι.

Despite their own military camp👇 in Harshil being devastated by flash flood in Uttarkashi, the soldiers did not hesitate. Instead of tending to their own loses, they rushed to nearby Harshil & Dharali village to carry out rescue operations, putting others before themselves.… pic.twitter.com/pnmwSwwIh9 — Maj Digvijay Singh Rawat, Kirti Chakra (@Dig_raw21) August 5, 2025



«Ο αριθμός των αγνοουμένων είναι άγνωστος, ωστόσο οι επιχειρήσεις ανακούφισης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα. Προσπαθούμε να διασώσουμε ανθρώπους και να τους μεταφέρουμε σε ασφαλές σημείο», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο συνταγματάρχης Χαρσαβάρνταν, επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης, όπως μετέδωσε ο ινδικός στρατός.

After a cloudburst-triggered flood in #Kheerganga river, #Dharali (Uttarkashi), relief and rescue ops continue on a war footing. Army, NDRF, SDRF, and district teams have evacuated 130+ people. Relief camps set up with food, water, medicines and shelter. #UttarakhandFloods… pic.twitter.com/0ZCTJhAz9J — All India Radio News (@airnewsalerts) August 6, 2025



Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV, το στρατόπεδο του Χαρσίλ, σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από το πλημμυρισμένο χωριό, επλήγη επίσης από τις ξαφνικές πλημμύρες και 11 στρατιώτες αγνοούνται.

#MudslideReliefOperations#HADR Update: 📍 Landslide at Dharali, Uttarakhand

05 August 2025 A landslide struck near Dharali village, approximately 4 km from the Indian Army Camp at Harshil, at around 1:45 PM today. Responding with urgency, the #IndianArmy swiftly mobilised… pic.twitter.com/e8QajmsvFr — ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) August 5, 2025



«Επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις, μαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά ανίχνευσης, drones, εφοδιαστικά drones, μηχανήματα έργου κ.ά., έχουν προωθηθεί στο Χαρσίλ για να ενισχύσουν τα διαθέσιμα μέσα και να επιταχύνουν τις προσπάθειες», ανέφερε η κεντρική διοίκηση του στρατού σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες με ορμητικά νερά και λάσπη να κατεβαίνουν από το βουνό και να χτυπούν το χωριό, παρασύροντας σπίτια και δρόμους, ενώ κάτοικοι έτρεχαν για να σωθούν.

🚨 Swift Response by Indian Army in #Dharali Landslide Rescue ⚠️Following a landslide near Dharali village in #Uttarkashi district of # Uttrakhand on 05 Aug, the #IndianArmy swiftly mobilised over 150 personnel from Harshil Camp, reaching the site within 10 minutes. 🫡 Rescue… pic.twitter.com/tX2UnOPCKs — PRO Defence, Manipur, Nagaland & South Arunachal (@prodefkohima) August 5, 2025



Κατά την ενημέρωση που μοιράστηκε το γραφείο του υπουργού της πολιτείας, η κατολίσθηση διέσχισε το χωριό, θάβοντας ορισμένα σπίτια.

They axed more than 6,500 ancient deodar trees in #Uttarkashi for the expansion of the Gangotri-Harshil highway corridor, even after ecologists and locals protested and warned of this disaster. Now, flash floods have hit Dharali village in Harshil valley.pic.twitter.com/TwS8WrM70j — yatharth* (@CastePatroller) August 5, 2025



Η Ουταρακάντ είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε πλημμύρες και κατολισθήσεις, για τις οποίες ορισμένοι ειδικοί κατηγορούν την κλιματική αλλαγή.