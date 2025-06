Ινδία: Συνεχίζεται η έρευνα για την συντριβή του Boeing 787 της Air India – Εξετάζεται ακόμη και η δολιοφθορά

Συνεχίζεται η έρευνα για αίτια της συντριβής ενός Boeing 787-8 Dreamliner της Air India τη 12η Ιουνίου, κατά την απογείωσή του από το Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, και εξετάζονται όλα τα σενάρια, ακόμα κι εκείνο μιας δολιοφθοράς, δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός.

«Όλες οι πλευρές εξετάζονται» είπε ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας, Μουρλιντάρ Μοχόλ, απαντώντας σε μία ερώτηση που του τέθηκε από το ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV σχετικά με το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Η αεροπορική τραγωδία, η πλέον πολύνεκρη παγκοσμίως από το 2014, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 279 ανθρώπους, σύμφωνα με ένα προκαταρκτικό απολογισμό που έδωσαν αστυνομικές πηγές δύο ημέρες μετά το δυστύχημα.

Ένας μονάχα επιβάτης, που καθόταν κοντά σε μια έξοδο κινδύνου στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, επέζησε από θαύμα από την πτώση του αεροσκάφους, που μετέφερε 242 επιβαίνοντες, πάνω σε μια συνοικία της πόλης λίγο μετά την απογείωσή του.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν οι αστυνομικές πηγές.

Ο κυβερνήτης εξέδωσε σήμα συναγερμού λίγο μετά την απογείωση, έγινε γνωστό από τον υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, χωρίς να αποκαλύψει επί του παρόντος άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την πτώση, διακρίνεται το Boeing Dreamliner να αδυνατεί να πάρει ύψος, κατόπιν να συντρίβεται στο έδαφος μέσα σε μια πύρινη σφαίρα.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

— BNO News (@BNONews) June 12, 2025