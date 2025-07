Ιαπωνία: Άνδρας με στολή αρκούδας κυνηγάει και επιτίθεται σε αστυνομικούς σε άσκηση προσομοίωσης – Βίντεο

Έπειτα από σειρά επιθέσεων από αρκούδες σε διάφορες περιοχές της Ιαπωνίας, οι αστυνομικές αρχές στην περιφέρεια Τοτσίγκι, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα ειδική άσκηση προσομοίωσης με τη συμμετοχή τοπικού κυνηγετικού συλλόγου, αναφέρει το Associated Press.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας ντυμένος με στολή αρκούδας καταδιώκει αστυνομικούς που φέρουν ασπίδες και κράνη, αναπαριστώντας επίθεση σε κατοικημένη περιοχή.

Following the recent attacks across Japan, the police in Tochigi Prefecture, north of Tokyo, and the local hunters club conducted a bear drill, featuring a man in a costume playing the bear. pic.twitter.com/iEIdk5iBhs

— ABC News (@ABC) July 24, 2025