Γυναίκα αρνείται ότι έπνιξε την 7χρονη κόρη της σε πισίνα – «Η μαμά την σκότωσε», είχε καταθέσει ο γιος της

Ανοίγει εκ νέου η υπόθεση της καταδίκης της Αμάντα Λούις για τον πνιγμό της 7χρονης κόρης της, καθώς ο δικαστής θα εξετάσει μία αίτηση για παραβιάσεις των δικαιωμάτων της.

Η Αμάντα Λούις κρίθηκε ένοχη για τις κατηγορίες του φόνου και της βαριάς κακοποίησης παιδιού, αφού έπνιξε την 7χρονη κόρη της Αντριάνα σε μια πισίνα ύψους 1,20 μέτρων στο σπίτι τους στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η καταδίκη της είχε στηριχθεί στην κατάθεση του τότε 6χρονου γιου της AJ, ο οποίος είχε δει την δολοφονία της αδελφής του από ένα κοντινό δέντρο. Το παιδί είχε ξεσπάσει σε κλάματα στο δικαστήριο την ώρα που εξηγούσε πώς η μητέρα του έπνιξε την αδερφή του.

Οι εισαγγελείς τον ρώτησαν να εξηγήσει μία ζωγραφιά που είχε φτιάξει με την πισίνα του σπιτιού του και κάποιες φιγούρες. «Αυτή είναι η μαμά μου…. που σκοτώνει την αδελφή μου», είχε πει το αγόρι.

Ωστόσο η Λούις μέχρι σήμερα υποστηρίζει ότι είναι αθώα και τώρα θα προσπαθήσει να ανατρέψει την καταδίκη της. Ισχυρίζεται ότι η Αντριάνα πνίγηκε αφού γλίστρησε μέσα στην πισίνα καθώς προσπαθούσε να βγάλει κάποια έντομα από το νερό.

Η μητέρα ανέφερε ότι εκείνη την ημέρα είχε επιστρέψει στο σπίτι από βραδινή βάρδια στην δουλειά της και κοιμόταν, ενώ τα παιδιά της έβλεπαν καρτούν.

Είχε υποστηρίξει ότι ο 6χρονος γιος της ήταν αυτός που την ειδοποίησε ότι η αδελφή του έχει πέσει μέσα στην πισίνα. «Όταν έφτασα στην πισίνα… ήταν με το πρόσωπο προς τα κάτω… ήταν πολύ μωβ, πολύ μπλε», είχε πει η Λούις. Στη συνέχεια είχε δηλώσει ότι άρχισε να της κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και κάλεσε τις αρχές.

Υποστηρικτές της μητέρας αναφέρουν ότι ο μικρός γιος της καθοδηγήθηκε από τους εισαγγελείς για να δώσει τις συγκεκριμένες απαντήσεις, που καταδίκασαν την Λούις.

Ωστόσο ο AJ, που σήμερα είναι 24 ετών έχει παντρευτεί και εργάζεται ως πυροσβέστης, τον περασμένο Απρίλιο μίλησε για την υπόθεση. Σε συνέντευξή του στη Daily Mail, είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως η βιολογική του μητέρα είναι «100% ένοχη».

«Στηρίζω κάθε λέξη που είπα στη δίκη», είχε πει ο 24χρονος. Μετά την καταδίκη της μητέρας του, ο AJ υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι που δεν ανήκε στο συγγενικό περιβάλλον του.