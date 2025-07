Γερμανία: Τέσσερις οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τρένου – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/7) στη νοτιοδυτική Γερμανία, όταν επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης, κοντά στην πόλη Μπίμπεραχ. Από το δυστύχημα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 34 επιβάτες τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 18:10 τοπική ώρα, ανάμεσα στις πόλεις Riedlingen και Munderkingen, κοντά στο Zwiefaltendorf. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Στουτγάρδης ανέφερε στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Δύο βαγόνια του περιφερειακού εξπρές τρένου της Deutsche Bahn εκτροχιάστηκαν».

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Σιγκμαρίνγκεν προς το Ουλμ και τη στιγμή του εκτροχιασμού μετέφερε περίπου 100 επιβάτες. Όπως σημείωσε ο ίδιος εκπρόσωπος της αστυνομίας: «Τουλάχιστον τρία από αυτά τα άτομα έχουν τραυματιστεί. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους».

Την ίδια ώρα, η τοπική εφημερίδα Schwäbische Zeitung επικαλούμενη πηγές από τις υπηρεσίες διάσωσης, μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 34. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες και διασώστες να επιχειρούν στα εκτροχιασμένα βαγόνια, προσπαθώντας να προσεγγίσουν τους επιβάτες. Σε κάποια από τα πλάνα ακούγονται δυνατές κραυγές, ενώ ένα από τα βαγόνια φαίνεται αναποδογυρισμένο με ανοιγμένη την οροφή, μέσα σε μια δασώδη πλαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κέντρο Ελέγχου του Ρόιτλινγκεν, αρχικά υπήρξε εσωτερική αναφορά για «μαζικό συμβάν με τραυματίες», όρος που χρησιμοποιείται όταν αναμένεται να απαιτηθεί η περίθαλψη μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα η κακοκαιρία ή κάποιο εμπόδιο στις γραμμές, όπως πτωμένα δέντρα, να προκάλεσαν τον εκτροχιασμό. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας τόνισε: «Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται αυτή τη στιγμή».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Τόμας Στρομπλ (CDU), κατευθύνθηκε άμεσα προς το σημείο της τραγωδίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις επιχειρήσεις διάσωσης. Στη συνδρομή των τοπικών αρχών έσπευσε και η Βαυαρία, με τον Βαυαρικό Ερυθρό Σταυρό να αποστέλλει μονάδες ενίσχυσης στο σημείο.