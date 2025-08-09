Γάζα: Ο Γουίτκοφ θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό του Κατάρ ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου – «Είναι άσκοπο» να το δει η Χαμάς, λέει Ισραηλινός αξιωματούχος

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Ο Γουίτκοφ θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό του Κατάρ ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου – «Είναι άσκοπο» να το δει η Χαμάς, λέει Ισραηλινός αξιωματούχος
Φωτογραφία: AP

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Η πληροφορία μεταδόθηκε από τον δημοσιογράφο του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, Μπάρακ Ραβίντ, στην πλατφόρμα Χ.


Σύμφωνα με πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και μίλησε στο Axios, το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ισραήλ και τη Χαμάς μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος, επίσης εμπλεκόμενος στις συνομιλίες, δήλωσε στο Axios ότι, παρότι «δεν υπάρχει πρόβλημα στην επίτευξη ενός τελικού σχεδίου μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ», αυτό «δεν θα ήταν αποδεκτό από τη Χαμάς και, ως εκ τούτου, θα ήταν άσκοπο».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, την Πέμπτη, να εγκρίνει σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας – μια κίνηση που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για τις πιθανές ανθρωπιστικές συνέπειες και θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους.

 

