Γαλλία: Δεν άντεξε και πέθανε ο πατέρας της 12χρονης που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή – «Ανυπομονώ να σε ξαναδώ»

H υπόθεση της 12χρονης Λολά Νταβιέ, που δολοφονήθηκε στο Παρίσι το 2022, εξακολουθεί να συγκλονίζει τη Γαλλία και να προκαλεί οργή. Το δικαστήριο έκρινε ένοχη για όλες τις κατηγορίες την 27χρονη Αλγερινή Νταμπιά Μπενκιρέντ, που δικαζόταν για τον βιασμό, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία της 12χρονης, και της επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της κατηγορούμενης, η μητέρα της Λολά αποκάλυψε πως ο πατέρας του παιδιού πέθανε από θλίψη λίγους μήνες αργότερα, καθώς δεν άντεξε την απώλεια της κόρης του, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δρόμο του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2022.

Συγκεκριμένα, η μητέρα της 12χρονης, Ντελφίν Νταβιέ, με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε πως ο σύζυγος της και πατέρας της μικρής, Γιοάν, κατέρρευσε στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Ο Γιοάν, ο οποίος είχε καταφέρει για πολλά χρόνια να βγει νικητής από τη μάχη του που έδινε με τον εθισμό στο αλκοόλ, «άρχισε να πίνει ξανά και δεν σταμάτησε ποτέ» και «πέθανε από τη θλίψη» λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2023, όπως είπε η Ντελφίν Νταβιέ.

Μάλιστα, πριν από τον θάνατό του, ο Γιοάν είχε αφήσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος που διέμενε η 27χρονη κατηγορούμενη που φέρεται να βασάνισε και να δολοφόνησε το άτυχο κορίτσι. «Αγάπη μου, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχε τόση σκληρότητα και βαρβαρότητα απέναντί ​​σου, που ήσουν τόσο ευγενική». «Ανυπομονώ να σε ξαναδώ», έγραψε στο σημείωμα. «Ο μπαμπάς σου, θα σε αγαπά για πάντα», κατέληγε το σημείωμα.

Ο αδελφός της 12χρονης, Τιμπό, μιλώντας στο δικαστήριο, ζήτησε εκ μέρους της οικογένειάς τους από την 27χρονη «να πει όλη την αλήθεια στη Γαλλία και στην οικογένεια».

Η υπόθεση που σόκαρε τη Γαλλία

Η 12χρονη είχε επιστρέψει από το σχολείο στις 14 Οκτωβρίου 2022 στο κτίριο στα βορειοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου οι γονείς της εργάζονται ως θυρωροί.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειχναν την Μπενκιρέντ, η οποία ήταν άστεγη και άνεργη αλλά διέμενε στο διαμέρισμα της αδελφής της στο ίδιο κτίριο, να συναντά το παιδί λίγο μετά τις 3 μ.μ.

Όταν η Λολά δεν επέστρεψε σπίτι, οι γονείς της σήμαναν συναγερμό. Η Μπενκριρέντ συνελήφθη λίγο αργότερα και, μετά από πολλαπλές ψυχιατρικές αξιολογήσεις, κρίθηκε κατάλληλη να δικαστεί. Κρατείται στις φυλακές Φρεσν, νότια του Παρισιού, τα τελευταία τρία χρόνια.

Όταν της έδειξαν φωτογραφίες του κοριτσιού, είπε ψυχρά: «Νιώθω αδιάφορα». Το δικαστήριο εξέτασε επίσης το παρελθόν της, μια παιδική ηλικία σημαδεμένη από βία στην Αλγερία, φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση και πρώιμη χρήση κάνναβης μετά την άφιξή της στη Γαλλία στα 16 της χρόνια. Αδυνατώντας να βρει κοινωνική ή επαγγελματική σταθερότητα, ισχυρίστηκε ότι κατέληξε να εκδίδεται.

Στα τελευταία της λόγια προς το δικαστήριο, προτού οι ένορκοι αποσυρθούν για να συνεδριάσουν, η Μπενκιρέντ είπε: «Ζητώ συγχώρεση, είναι φρικτό αυτό που έκανα και αυτό είναι το μόνο που έχω να πω». Ωστόσο κατά τη διάρκεια της ακρόασης, καθόταν στο εδώλιο με ένα κενό βλέμμα, χωρίς να δείχνει ποτέ κανένα συναίσθημα.

Τη βίασε, τη μαχαίρωσε 38 φορές και μετά πήγε για καφέ με τη σορό της σε βαλίτσα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά η 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ αρχικά τη βίασε και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε 38 φορές πριν την πνίξει για να εκδικηθεί τη μητέρα της, όπως έχει προκύψει.

Αφού φέρεται να τη σκότωσε, η Μπενκιρέντ κουβαλούσε το πτώμα της σε όλο το Παρίσι μέσα σε μία βαλίτσα, προτού την πετάξει στον δρόμο όπου το εντόπισε ένας άστεγος. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάμερες ασφαλείας απαθανάτισαν την 27χρονη, για την οποία είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της 12χρονης, σε μια καφετέρια. Μάλιστα, φέρεται να είπε σε έναν πελάτη που υποψιαζόταν κάτι περίεργο στις αποσκευές της ότι «πουλούσε ένα νεφρό», ανέφεραν οι ερευνητές.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιατροδικαστή στο δικαστήριο, η 12χρονη έφερε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και τον λαιμό, ενώ έχασε τη ζωή της από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε πριν παρουσιαστούν στο δικαστήριο φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο με ταινία. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα.

Μπροστά στο αποκρουστικό θέαμα, οι συγγενείς της μικρής Λολά αποχώρησαν από το δικαστήριο. «Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού», ανέφερε ο γιατρός, προσθέτοντας ότι το παιδί είχε μια «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπό του και μια χαρακιά στην πλάτη, πιθανώς από μαχαίρι, ενώ το «κεφάλι του ήταν μερικώς κομμένο».

Το ανήλικο θύμα το οποίο φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για την ευχαρίστησή της», έφερε τραύματα που συνάδουν με «σφίξιμο του λαιμού».

Η μύτη και το στόμα ήταν κλεισμένα με μονωτική ταινία, ενώ το κορίτσι χαράχθηκε με ψαλίδι κι έναν κόφτη κουτιών προτού τυλιχθεί με κολλητική ταινία και τοποθετηθεί σε μια βαλίτσα.

«Έκανα στη Λόλα αυτό που έκαναν σε εμένα»

Η 27χρονη περιέγραψε στη δίκη τις τελευταίες στιγμές του μικρού άτυχου κοριτσιού, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. «Η Λόλα ήταν το πρώτο άτομο που συνάντησα. Τίποτα δεν ήταν προμελετημένο. Έκανα τα πάντα τυχαία», είπε αρχικά στην απολογία της.

Όπως είπε η 27χρονη, μόλις είδε το κορίτσι τής ζήτησε να ανέβει στο σπίτι της αδελφής της, για να τη βοηθήσει με μερικές βαλίτσες. Το 12χρονο κορίτσι ανέβηκε και τότε η κατηγορουμένη την ανάγκασε να κάνει ντους για να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Στη συνέχεια, τη σκότωσε με ασφυξία, τυλίγοντας το κεφάλι της με κολλητική ταινία, «για να μην το πει στην οικογένειά της», όπως ομολόγησε.

Η κατηγορουμένη καταφέρθηκε εναντίον του πρώην συντρόφου της για όσα είχε υποστεί στο παρελθόν: σεξουαλική κακοποίηση και ταπείνωση. «Έκανα στη Λόλα αυτό που έκαναν σε εμένα», ισχυρίστηκε. Σύμφωνα με την ίδια, η Λόλα έγινε το εξιλαστήριο θύμα της οργής της για τον πρώην της.

«Ήθελα απλώς να κάνω κακό σε εκείνον και εκδικήθηκα τη μικρή. Ήταν πιο αδύναμη από μένα, δεν την επέλεξα, απλώς συνέβη ξαφνικά. Δεν είχα τίποτα εναντίον της».

Η κατηγορουμένη αναγνώρισε μόνο δύο από τα 38 μαχαιρώματα και κοψίματα με ψαλίδι στην πλάτη του θύματος, όχι όμως το μεγάλο τραύμα στον λαιμό.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω τόσο κακό», είπε, ενώ περιέγραψε ότι έβλεπε το κορίτσι άλλοτε ως «φάντασμα» και άλλοτε ως «πρόβατο που σφάζουν στην Αλγερία». Σχετικά με τους αριθμούς 0 και 1 που έγραψε με βερνίκι στα πόδια του κοριτσιού, είπε: «Στην Αλγερία σταμπάρουμε τα πρόβατα με αριθμούς».