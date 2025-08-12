Φρικτή δολοφονία 35χρονης: Την απήγαγαν, την έδεσαν και την έριξαν στη θάλασσα με βάρη

Έναν εφιαλτικό θάνατο είχε 35χρονη στις Φιλιππίνες η οποία έπεσε θύμα απαγωγής σε παντοπωλείο. Για «προμελετημένη επίθεση», κάνουν λόγο οι αστυνομικοί.

Η 35χρονη, Ακουένε Αραντάζα απήχθη από τρεις ένοπλους άνδρες την ώρα που ψώνιζε στην πόλη Ορμόκ των Φιλιππίνων στις 31 Ιουλίου.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψαν την στιγμή της απαγωγής. Ένα μαύρο Toyota Wigo σταματάει κοντά της και τρεις άνδρες βγαίνουν και την σπρώχνουν με την βία στο όχημα.

Η αστυνομία πιστεύει ότι οι δράστες δολοφόνησαν, έδεσαν και πέταξαν στη θάλασσα την πρώην νικήτρια καλλιστείων. Μάλιστα στο πτώμα είχαν δέσει πέτρες προκειμένου να κρατηθεί στον πάτο της θάλασσας.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για την εξαφάνισή της στις 4 Αυγούστου, όταν μια ομάδα ντόπιων ψαράδων βρήκε το πτώμα της σε κατάσταση αποσύνθεσης στα ανοικτά των ακτών ενός παραθαλάσσιου χωριού.

Η σορός της 35χρονης δεν είχε ρούχα, ήταν φιμωμένη και της είχαν δέσει τα μάτια. Τα πόδια και τα χέρια της ήταν επίσης δεμένα και μια αλυσίδα με λουκέτο ποδηλάτου ήταν περασμένη γύρω από το λαιμό της.

Η αστυνομία λέει ότι το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με μαύρο ύφασμα και τυλιγμένο με μονωτική ταινία. Το σώμα της ήταν επίσης δεμένο σε δύο σάκους για να το κρατούν στον βυθό.

Ωστόσο η απαγωγή της 35χρονος καταγγέλθηκε από συγγενείς την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή την ίδια ημέρα που ανακαλύφθηκε το πτώμα της.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η 35χρονη μπορεί να είχε σωθεί εάν οι συγγενείς της είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα τις αρχές.