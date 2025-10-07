Έβερεστ: Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης των παγιδευμένων ορειβατών στο Θιβέτ

Έβερεστ: Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης των παγιδευμένων ορειβατών στο Θιβέτ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο Θιβέτ, για περισσότερους από 200 ορειβάτες που παγιδεύτηκαν το Σαββατοκύριακο εξαιτίας σφοδρής χιονοθύελλας στην ανατολική πλευρά του Όρους Έβερεστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην Τρίτη, όπως ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος στο Reuters. Οι διασώστες επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η περιφερειακή κυβέρνηση του Θιβέτ δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με την επιχείρηση, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση των ορειβατών.

