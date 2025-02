Επίθεση Μασκ σε Ζελένσκι: «Τον μισεί ο λαός της Ουκρανίας – Τρέφεται από τα πτώματα των στρατιωτών»

Μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Έλον Μασκ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μασκ αναφέρει ότι «ο λαός της Ουκρανίας τον μισεί, γι’ αυτό και αρνήθηκε να διεξαγάγει εκλογές. Προκαλώ τον Ζελένσκι να κάνει εκλογές και να το αντικρούσει αυτό. Δεν θα το κάνει».

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο να τον αγνοεί και να λύσει το πρόβλημα της ειρήνης ανεξάρτητα από την αηδιαστική, μαζική μηχανή δωροδοκίας που τρέφεται από τα νεκρά σώματα των Ουκρανών στρατιωτών» τονίζει ακόμη ο Μασκ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Έλον Μασκ:

«Δυστυχώς, τα CommunityNotes ολοένα και περισσότερο χειραγωγούνται από κυβερνήσεις και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Εργαζόμαστε για να το διορθώσουμε αυτό… Θα πρέπει να είναι εντελώς προφανές ότι μια ελεγχόμενη από τον Ζελένσκι δημοσκόπηση σχετικά με τη ΔΙΚΗ ΤΟΥ αποδοχή δεν είναι αξιόπιστη!!!

Αν ο Ζελένσκι ήταν πραγματικά αγαπητός από τον λαό της Ουκρανίας, θα έκανε εκλογές. Ξέρει ότι θα έχανε πανηγυρικά, παρά το γεγονός ότι έχει καταλάβει τον έλεγχο ΟΛΩΝ των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, οπότε ακύρωσε τις εκλογές.

Στην πραγματικότητα, τον μισεί ο λαός της Ουκρανίας, γι’ αυτό και αρνήθηκε να διεξαγάγει εκλογές. Προκαλώ τον Ζελένσκι να κάνει εκλογές και να το αντικρούσει αυτό. Δεν θα το κάνει.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο να τον αγνοεί και να λύσει το πρόβλημα της ειρήνης ανεξάρτητα από την αηδιαστική, μαζική μηχανή δωροδοκίας που τρέφεται από τα νεκρά σώματα των Ουκρανών στρατιωτών»

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.

Working to fix this …

It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!

If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025