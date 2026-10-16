Επιχείρηση «Midas»: Απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ με κινητά τηλέφωνα – 5 συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία, Ιταλία, έρευνες και στην Ελλάδα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα, Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με την Επιχείρηση «Midas». Τρεις συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εγκληματική οργάνωση που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας είναι ύποπτη για τη διενέργεια διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουσέλ» στον τομέα του ΦΠΑ – ενός πολύπλοκου εγκληματικού σχεδίου που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Πωλούσαν smartphone μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» με έδρα στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας φορολογική ζημία που εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και σε 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία.

Οι συλληφθέντες ύποπτοι θεωρείται ότι οργάνωσαν και διεύθυναν το σχέδιο απάτης.

Με τη στήριξη πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες στις εγκαταστάσεις των υπόπτων και των εταιρειών που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, ενώ έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία ύψους έως και 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.