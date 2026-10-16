Μεξικό: Ο τυφώνας Τρούντι σαρώνει τον Ειρηνικό με ανέμους 195 χλμ./ώρα – Φόβοι για καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Μεξικό, καθώς ο ισχυρός τυφώνας Τρούντι (Trudy) ενισχύθηκε ραγδαία την Παρασκευή (16/10), με τους ανέμους του να φτάνουν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται να πλησιάσει τις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό το Σάββατο (17/10), προκαλώντας ανησυχία για επικίνδυνες πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφικά κύματα, σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί από φονικές καταιγίδες τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Reuters και το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο Τρούντι ενισχύθηκε σημαντικά μέσα σε λίγες ώρες, με τους μέγιστους σταθερούς ανέμους του να φτάνουν τα 195 χλμ./ώρα και τις ριπές να ξεπερνούν αυτή την ταχύτητα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο τυφώνας θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο προτού προσεγγίσει τις δυτικές ακτές του Μεξικού, ιδιαίτερα τις πολιτείες Χαλίσκο και Κολίμα, αργά το Σάββατο.

Η ταχεία ενίσχυσή του προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές, καθώς οι παράκτιες περιοχές προετοιμάζονται για ένα ακόμη κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων.

Κίνδυνος να εξελιχθεί σε τυφώνα κατηγορίας 4 ή 5

Παρότι οι προβλέψεις δεν δείχνουν ότι το κέντρο του Τρούντι θα φτάσει στην ξηρά, ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί εξαιρετικά κοντά στις μεξικανικές ακτές, σε απόσταση μόλις 60 έως 65 χιλιομέτρων.

Ο επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Μεξικού, Φαμπιάν Βάσκες, προειδοποίησε ότι ακόμη και μια μικρή μεταβολή στην πορεία του θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τη σφοδρότητα των επιπτώσεών του.

«Όλοι σε αυτή την περιοχή πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εκτίμηση του μετεωρολόγου Άλεξ ΝταΣίλβα, της ιδιωτικής μετεωρολογικής εταιρείας AccuWeather.

«Ο Τρούντι έχει τη δυνατότητα να φτάσει ακόμη και σε ένταση κατηγορίας 4 ή 5», προειδοποίησε.

Ένας τυφώνας κατηγορίας 4 ή 5 μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές, ιδιαίτερα σε εκτεθειμένες παράκτιες περιοχές.

🚨🚨 La #Presidenta @Claudiashein exhortó a la población de la costa del Pacífico, el Golfo, la Huasteca, Quintana Roo y algunas zonas de Yucatán a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil ante el paso del huracán Trudy. 🔴 Informó que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, trabaja en coordinación con gobernadores y gobernadoras para brindar apoyo y alertar a las personas que viven cerca de ríos y costas. — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 16, 2026

Έως 38 εκατοστά βροχής – Συναγερμός για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Το πρωί της Παρασκευής, το κέντρο του τυφώνα βρισκόταν περίπου 380 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ακαπούλκο, ενός από τους γνωστότερους τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού.

Σύμφωνα με το NHC, ο Τρούντι αναμένεται να προκαλέσει εξαιρετικά ισχυρές βροχοπτώσεις στις πολιτείες Μιτσοακάν, Κολίμα και Χαλίσκο, με το ύψος της βροχής να ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 38 εκατοστά.

Οι ποσότητες αυτές αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών και κατολισθήσεων, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες καταιγίδες.

Οι μεξικανικές Αρχές εκτιμούν ότι οι πιο επικίνδυνες συνθήκες θα εκδηλωθούν από το Σάββατο, όταν οι ισχυροί άνεμοι και τα μεγάλα κύματα θα επηρεάσουν περισσότερο την ακτογραμμή.

🌀 Hurricane Trudy is a Category 3 storm with 120mph winds, forecast to approach Mexico’s southwestern coast this weekend. Hurricane Warnings are in effect for portions of the coast, with damaging winds, flooding rainfall, and dangerous storm surge possible. https://t.co/lMA61Dif4Z — RadarOmega (@RadarOmega) October 16, 2026

«Οι πιο κρίσιμες συνθήκες θα ξεκινήσουν το Σάββατο, με πολύ ισχυρούς ανέμους και κύματα κατά μήκος των ακτών, σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες», τόνισε ο Βάσκες.

Σε επιφυλακή οι κάτοικοι – Μέτρα προστασίας πριν από την άφιξη του τυφώνα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Μεξικού κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες προετοιμασίες.

Οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα και να απομακρύνουν από μπαλκόνια, αυλές και εξωτερικούς χώρους αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Στο Ακαπούλκο, αλιευτικά σκάφη έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη θάλασσα και τοποθετηθεί στην παραλία, καθώς οι ψαράδες προετοιμάζονται για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του τυφώνα, καθώς οποιαδήποτε μετατόπιση της τροχιάς του προς τη στεριά θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για τους παράκτιους πληθυσμούς.

Νέος τυφώνας μετά τις φονικές καταιγίδες – 1.500 σπίτια υπέστησαν ζημιές

Η απειλή του Τρούντι έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τις ακτές του Μεξικού στον Ειρηνικό, οι οποίες έχουν πληγεί επανειλημμένα από έντονες καταιγίδες τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα προηγούμενα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και άφησαν πίσω τους αρκετούς νεκρούς.

Η τροπική καταιγίδα Σάιμον, η οποία προηγουμένως είχε αποκτήσει ισχύ τυφώνα, συνεχίζει να εξασθενεί βορειοδυτικότερα, πάνω από τη θάλασσα, αφού προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στις παράκτιες περιοχές.

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα, η τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ έπληξε τη χερσόνησο της Μπάχα Καλιφόρνια, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, περίπου 1.500 κατοικίες υπέστησαν ζημιές από το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο.

Με τις πληγείσες περιοχές να προσπαθούν ακόμη να ανακάμψουν από τις προηγούμενες καταστροφές, η προσέγγιση του Τρούντι δημιουργεί τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.