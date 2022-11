Ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν θυμωμένος – Το διαψεύδει ο τέως πρόεδρος

Την υποψηφιότητα του για τις προεδρικές εκλογές του 2024 φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι αναφορές ότι ήταν «έξαλλος» μετά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα δεν ήταν αληθινές.

«Ισχύει το ακριβώς αντίθετο», είπε ο Τραμπ. «Οι άνθρωποι που υποστήριξα τα πήγαν πολύ καλά. Πήρα 98,6% στις προκριματικές εκλογές και 216 έναντι 19 στις γενικές εκλογές, αυτό είναι εκπληκτικό».

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε επαινώντας αρκετούς από τους υποψηφίους που ενέκρινε, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή της Αϊόβα, Τσακ Γκράσλεϊ, και του γερουσιαστή της Φλόριντα, Μάρκο Ρούμπιο. Και οι δύο ήταν φαβορί πριν εμφανιστεί ο Τραμπ στο πλευρό τους.

Ο Τραμπ είχε επίσης θετικά λόγια για τον Μεχμέτ Οζ, ο οποίος έχασε τη θέση τού γερουσιαστή στην Πενσιλβάνια από τον Τζον Φέτερμαν.

Ερωτηθείς για το εάν τα έως τώρα αποτελέσματα θα άλλαζαν την απόφαση για την τρίτη προεδρική υποψηφιότητα την επόμενη Τρίτη, ο τέως πρόεδρος υπονόησε ότι θα προχωρήσει με αυτό το σχέδιο.

«Είχαμε τρομερή επιτυχία… Γιατί να αλλάξει κάτι;», είπε ο Τραμπ.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ήταν «έξαλλος» το πρωί της Τετάρτης για την ήττα του Ρεπουμπλικάνου Δρ. Μεχμέτ Οζ στην κρίσιμη κούρσα για τη Γερουσία της Πενσυλβάνια και κατηγόρησε τα άτομα του κύκλου του – συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Μελάνια – ότι τον προέτρεψαν να υποστηρίξει τον αποτυχημένο πλέον υποψήφιο.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν, σε ανάρτησή της στο ο Twitter ανέφερε ότι ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε περιγράψει την υποστήριξη της συζύγου του στον Οζ ως «όχι και την καλύτερη απόφασή της».

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz — including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him.

— Maggie Haberman (@maggieNYT) November 9, 2022