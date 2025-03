Δυτική Όχθη: Βραβευμένος με Όσκαρ Παλαιστίνιος σκηνοθέτης συνελήφθη από τις IDF έπειτα από έφοδο εξτρεμιστών εποίκων

Ο παλαιστίνιος σκηνοθέτης Χαμντάν Μπαλάλ, που γύρισε μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη Γιουβάλ Αβραάμ το ντοκιμαντέρ No Other Land («Καμιά άλλη γη»), που έλαβε Όσκαρ φέτος, συνελήφθη τη Δευτέρα (24/3) από τον ισραηλινό στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο δεύτερος.

«Ομάδα εποίκων επιτέθηκε στο σπίτι το Χαμντάν Μπαλάλ» και τον λιντσάρισε προτού στρατιώτες μπουν σε ασθενοφόρο που τον μετέφερε αιμόφυρτό «και τον συλλάβουν», τόνισε ο κ. Αβραάμ μέσω X. Δεν είναι γνωστή η τύχη του, συμπλήρωσε.

Yuval Abraham is Jewish, and Basel Adra is a Palestinian, and they are friends. But they’re not equal. pic.twitter.com/pfVjeRoIIN

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν στο χωριό Σουσίγια, στη νότια Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, σύμφωνα με το Center for Jewish Nonviolence, μη κυβερνητική οργάνωση που εναντιώνεται στην κατοχή, μέλη της οποίας βρίσκονταν επιτόπου και τράβηξαν βίντεο.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως επαληθεύει τα γεγονότα.

Σε ανακοίνωσή του αργότερα, ανέφερε πως τρεις παλαιστίνιοι «ύποπτοι» και ισραηλινός πολίτης συνελήφθησαν, διαψεύδοντας πως μέλη του συνέλαβαν κάποιον «μέσα σε ασθενοφόρο». Αναφέρθηκε σε «παλαιστίνιους τρομοκράτες» που «πέταγαν πέτρες» εναντίον «ισραηλινών πολιτών» και αυτοκινήτων με αντάλλαγμα να ξεσπάσει «συμπλοκή». Συμπλήρωσε πως τραυματίστηκε ισραηλινός πολίτης.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY

Το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA έκανε λόγο για τέσσερις παλαιστίνιους που τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κ. Μπαλάλ, σε έφοδο εποίκων στο Σουσίγια.

Γυρισμένο στο Μασάφερ Γιάτα, χωριό κοντά στη Σουσίγια, το ντοκιμαντέρ No Other Land ακολουθεί νεαρό Παλαιστίνιο που αγωνίζεται εναντίον αυτού που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει εξαναγκαστικό εκτοπισμό κατοίκων του χωριού.

#NoOtherLand co-director Hamdan Ballal was reportedly attacked and injured by Israeli settlers, then abducted from the ambulance he was placed in

Co-director Yuval Abraham says there has been no sign of Hamdan since pic.twitter.com/NvewhGfIOV

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) March 24, 2025