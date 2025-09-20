Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι αντιδράσεις, τα αντίποινα και η αναδυόμενη «Woke Δεξιά» – Ανάλυση των New York Times

Οι οργισμένες φωνές για αντίποινα έχουν ενταθεί την εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με εξέχοντες συντηρητικούς να ζητούν δημόσια διαπόμπευση, απολύσεις και ακόμη και ποινικές διώξεις για όσους εκφράζονται αρνητικά για εκείνον, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Ωστόσο, μερικοί επιδραστικοί υποστηρικτές του Κερκ προειδοποιούν πλέον ότι οι επιθέσεις από τη Δεξιά κατά της πολιτικής έκφρασης μπορεί να αμαυρώσουν την κληρονομιά του μαχητικού ακτιβιστή της Δεξιάς, τον οποίο οι αφοσιωμένοι του ακόλουθοι θεωρούσαν υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου.

Ο Τάκερ Κάρλσον, συντηρητικός συγγραφέας και podcaster, είπε στους ακροατές του αυτή την εβδομάδα ότι ο Κερκ δεν θα ήθελε ο θάνατός του να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την καταστολή της έκφρασης.

«Ελπίζεις ότι έναν χρόνο από τώρα η αναταραχή που βλέπουμε μετά τη δολοφονία του δεν θα έχει αξιοποιηθεί για να φέρει νόμους περί ρητορικής μίσους σε αυτή τη χώρα», είπε ο Κάρλσον, ο οποίος αποπέμφθηκε από το Fox News το 2023 μετά την αποκάλυψη ότι είχε στείλει μήνυμα κειμένου στο οποίο υπονοούσε την ανωτερότητα της λευκής φυλής.

«Αν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει πιο δικαιολογημένη στιγμή για πολιτική ανυπακοή από αυτή. Ποτέ.»

Τα λόγια του Κάρλσον αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι ένα μικρό αλλά αυξανόμενο τμήμα Μέσων Ενημέρωσης και πολιτικών προσώπων της Δεξιάς έχουν ανησυχήσει από τις πρόσφατες εκκλήσεις για τιμωρία και δίωξη όσων μιλούν αρνητικά για τον Κερκ.

Αντιδράσεις για την απόσυρση του Κίμελ και τις απειλές της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών

Μέρος αυτής της ανησυχίας έχει εκφραστεί σε μέσα ενημέρωσης με σημαντική επιρροή στον συντηρητικό χώρο και κλιμακώθηκε μετά την ενθουσιώδη αντίδραση πολλών συντηρητικών στην απόφαση του ABC, αργά την Τετάρτη, να αποσύρει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η απόφαση ήρθε λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, δήλωσε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να κινηθεί κατά του ABC, επειδή ο Κίμελ υπαινίχθηκε ότι ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ ήταν δεξιός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιωματούχοι της Γιούτα έχουν δηλώσει ότι ο άνδρας είχε αριστερή ιδεολογία.

Ο Μπεν Σάπιρο, ο οποίος έχει ένα από τα δημοφιλέστερα podcasts στις ΗΠΑ, είπε στους ακροατές του ότι παρόλο που δεν είναι θαυμαστής του Κίμελ, δεν του αρέσει η ιδέα η FCC να απειλεί ραδιοτηλεοπτικούς φορείς εξαιτίας περιεχομένου που κρίνει ως ψευδές.

«Γιατί; Επειδή μια μέρα το παπούτσι θα είναι στο άλλο πόδι», είπε ο Σάπιρο την Πέμπτη. Αν η κατάσταση αντιστρεφόταν και η FCC, υπό Δημοκρατικό πρόεδρο, στρεφόταν εναντίον ενός παρουσιαστή όπως ο Κάρλσον ή ο Σον Χάνιτι του Fox News, ο Σάπιρο αναρωτήθηκε: «Θα ήταν εντάξει η Δεξιά με αυτό ή θα έλεγε, και σωστά, ότι πρόκειται για μαζική κανονιστική υπέρβαση, πρωτοφανή σε έκταση;».

Την Παρασκευή, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας, παρομοίασε τις δηλώσεις του Καρ με μαφιόζικη απειλή.

«Αυτό μοιάζει με μαφιόζο που μπαίνει σε ένα μπαρ και λέει, ‘Ωραίο μπαρ έχεις εδώ. Θα ήταν κρίμα να του συμβεί κάτι’», είπε ο Κρουζ στο podcast του.

Ακόμη και μεταξύ των συντηρητικών που εξέφρασαν ανησυχία, υπάρχουν όρια στο πόσο αυτοκριτικοί είναι διατεθειμένοι να γίνουν, δεδομένου του σοκ που έχει προκαλέσει η δολοφονία του Κερκ. Πολλοί δεν βλέπουν νόημα στο να στραφούν τώρα κατά οποιουδήποτε άλλου, εκτός από τους φιλελεύθερους που μιλούν με απαξίωση για τον θάνατο του Κερκ. Και λίγοι έχουν υπερασπιστεί τον Κίμελ, ο οποίος εδώ και χρόνια στοχοποιεί τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του στις σατιρικές εκπομπές του.

Η συντηρητική αντίδραση βοήθησε να αποτραπούν άλλες προσπάθειες τιμωρίας για εκφράσεις λόγου. Ένα μέτρο στο Κογκρέσο για την επίπληξη της βουλεύτριας Ιλχάν Ομάρ, Δημοκρατικής από τη Μινεσότα, για σχόλια σχετικά με τον Κερκ που οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν «απεχθή», απέτυχε όταν τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου.

Και έπειτα από αντιδράσεις από συντηρητικούς σχολιαστές με επιρροή, όπως ο Ματ Γουόλς και ο Έρικ Έρικσον, η Γενική Εισαγγελέας Πάμ Μπόντι ανακάλεσε δηλώσεις της που είχε κάνει σε συνέντευξη, όπου υποσχόταν να «στοχοποιήσει απολύτως» διαδηλωτές που συμμετείχαν σε «ρητορική μίσους».

Η ταχύτητα και η σφοδρότητα με την οποία ισχυροί σύμμαχοι του Κερκ αντέδρασαν σε επιθέσεις κατά της μνήμης του έχει προκαλέσει έντονη κριτική από άλλους πολιτικούς χώρους. Κριτικοί του συντηρητικού κινήματος λένε ότι η διοίκηση Τραμπ και οι σύμμαχοί της στα μέσα ενημέρωσης εκμεταλλεύονται τον θάνατο του Κερκ για να επιβάλουν μια κατασταλτική εκστρατεία.

Ο όρος «woke Δεξιά» και οι αντιδράσεις

Ορισμένοι έχουν αρχίσει να κάνουν δυσμενείς συγκρίσεις με προηγούμενες προσπάθειες λογοκρισίας του πολιτικού λόγου, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση της Δεξιάς ακολουθεί ένα γνώριμο μοτίβο. Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Ράουχ, μελετητή στο φιλελεύθερο Brookings Institution, ο οποίος στο παρελθόν είχε επικρίνει την αριστερά για υπερβολικούς ελέγχους καθαρότητας, βλέπει τώρα να αναδύεται και μια «woke Δεξιά».

«Αυτό που έμαθαν από την αριστερά», είπε ο Ράουχ, «είναι πως, αν μπορείς να ελέγχεις τι λέγεται, αν κάνεις τον κόσμο να φοβάται την ακύρωση, μπορείς να κάνεις τη μειοψηφική άποψη να μοιάζει πλειοψηφική.»

Ο Ράουχ δήλωσε ότι βλέπει τη φίμωση της έκφρασης από τη Δεξιά ως μέρος μιας εσκεμμένης προσπάθειας να διαστρεβλωθούν τα γεγονότα γύρω από καταστάσεις όπως αυτή που οδήγησε στην απόσυρση του Κίμελ, με σκοπό να κυριαρχήσει η δική τους αφήγηση στον δημόσιο διάλογο.

«Υπάρχει και μια βαθύτερη άποψη πως, τελικά, η αλήθεια είναι όποια ιστορία κερδίζει», είπε, προσθέτοντας: «Και αυτό τους επιτρέπει να είναι εξαιρετικά αμείλικτοι».

Πολλοί συντηρητικοί, ωστόσο, απορρίπτουν την ιδέα ότι υπάρχει κάτι σαν «woke Δεξιά» ανάμεσά τους. Ενοχλούνται από την ιδέα ότι συμπεριφέρονται σαν τους αριστερούς ακτιβιστές, τους οποίους έχουν περιγράψει περιφρονητικά ως «ευαισθητούληδες».

«Δεν πιστεύω ότι η κουλτούρα της ακύρωσης έχει εφαρμογή εδώ», είπε ο βουλευτής Νταν Κρένσοου, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας, ο οποίος έχει γράψει βιβλίο όπου κατακρίνει την «κουλτούρα της ασφάλειας» ως υπερπροστατευτική και παράλογη.

«Το να υπερασπίζεσαι έναν σύζυγο και πατέρα δύο παιδιών είναι κάτι διαφορετικό από το να “ακυρώνεις” κάποιον επειδή εγκωμίασε τη δολοφονία ενός οικογενειάρχη».

Ο όρος «woke Δεξιά» κυκλοφορεί εδώ και μήνες σε πολιτικά φόρουμ στο διαδίκτυο. Υπονοεί — με όρους που απωθούν τους περισσότερους συντηρητικούς — ένα νομικό και ρητορικό πλαίσιο που μιμείται τις ανελέητες τακτικές που, σύμφωνα με τους επικριτές, χρησιμοποίησε η αριστερά για να φέρει τις θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης στο προσκήνιο.

Ο Τζέιμς Α. Λίντσεϊ, συγγραφέας που μίλησε σε πολλές εκδηλώσεις του οργανισμού του Κερκ, του Turning Point USA, και έγινε δημοφιλής στους δεξιούς κύκλους για την κριτική του στην «woke» κουλτούρα, άρχισε να χρησιμοποιεί τον όρο «woke Δεξιά» πριν από μερικά χρόνια, καθώς παρατηρούσε ορισμένους συντηρητικούς να γίνονται πιο άκαμπτοι στις πεποιθήσεις τους.

Ο Λίντσεϊ το περιγράφει ως μια προσπάθεια από ορισμένους ακτιβιστές της δεξιάς να χρησιμοποιήσουν «ηθικό στιγματισμό, τεστ καθαρότητας και επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιβάλουν την πίστη».

Ο ίδιος είπε πως πιστεύει ότι η δεξιά οδηγείται σε αυτοκαταστροφική πορεία αν συνεχίσει να απαιτεί «μία λίβρα σάρκα» από όποιον θίγει τη μνήμη του Κερκ, τον οποίο θεωρούσε φίλο.

«Καταλαβαίνω ότι αυτό που ονομάζουμε πολιτισμικό πόλεμο είναι πολύ σημαντικό να λήξει, και ότι υπάρχει μια πλευρά που πρέπει να κερδίσει», είπε.

«Αλλά από την άλλη… το πώς κερδίζεις έχει σημασία», πρόσθεσε.

Ο Ροντ Ντρίχερ, ακόμη ένας συντηρητικός συγγραφέας που έχει υιοθετήσει τον όρο «woke Δεξιά», έγραψε πριν από τη δολοφονία του Κερκ ότι ανησυχεί για τις ολοκληρωτικές τάσεις μιας κατασταλτικής δεξιάς, όπως και της αντίστοιχης αριστεράς. Παρόλο που χαιρέτισε τις περισσότερες αντιδράσεις των συντηρητικών στον θάνατο του Κερκ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως ο κίνδυνος υπερβολής είναι υπαρκτός.

«Κατά βάση το εγκρίνω αυτό», έγραψε στο Substack και συμπλήρωσε: «Αλλά θυμάμαι ότι έτσι ακριβώς ένιωθα μετά την 11η Σεπτεμβρίου — και αυτή η ανεξέλεγκτη οργή με οδήγησε να υποστηρίξω ανόητα και κακά πράγματα. Η οργή τυφλώνει».

Ο Στίβεν Κ. Μπάνον, πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Λευκού Οίκου και παρουσιαστής φιλοτραμπικού podcast, δεν αμφισβήτησε ότι κάποιες από τις επιθετικές τακτικές που χρησιμοποιεί η δεξιά μοιάζουν με εκείνες που οι ίδιοι κατηγορούσαν την αριστερά ότι χρησιμοποιούσε.

«Αυτό είναι σημείο καμπής», είπε και πρόσθεσε: «Εμείς στοχεύουμε στη νίκη, όχι στην ενότητα».