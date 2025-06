Διχασμένες οι ΗΠΑ: Ευτυχισμένος ο πρόεδρος Τραμπ στη στρατιωτική παρέλαση – Ογκώδεις διαδηλώσεις εναντίον του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εμφανώς περιχαρής παρακολουθώντας τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που ονειρευόταν, η οποία έγινε χθες στην Ουάσιγκτον, με φόντο πελώριες διαδηλώσεις εναντίον της πολιτικής του σε άλλες πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Σε ατμόσφαιρα βαριά μετά τον φόνο της βουλευτού χθες Σάββατο και με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από τη μια η στρατιωτική παρέλαση στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα κι από την άλλη οι διαδηλώσεις, ορισμένες από τις οποίες σημαδεύτηκαν από επεισόδια, υπογράμμισαν σε ποιο βαθμό είναι βαθιά διχασμένη η χώρα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που γιόρτασε χθες τα 79 του χρόνια, παρακολούθησε για περίπου δυο ώρες από εξέδρας την παρέλαση περίπου 7.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων και κάπου 150 στρατιωτικών οχημάτων, ενώ στους αιθέρες πέταγαν δεκάδες αεροσκάφη κι ελικόπτερα. Επισήμως, η παρέλαση έγινε για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού ξηράς. Άρχισε με κανονιοβολισμούς και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκροτούσε συχνά κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Βίντεο από την παρέλαση

Πάντως το κοινό, που παρακολούθησε να περνούν δεκάδες τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρματα μάχης, έδειξε μάλλον συγκρατημένο ενθουσιασμό, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Tens of thousands came to D.C. to celebrate the 250th Anniversary of the U.S. Army—which also happened to fall on Trump’s 79th birthday.

Elsewhere around the country, in small towns and large cities, far greater numbers gathered to chant #NoKings https://t.co/9xZlFJWBA6

— TIME (@TIME) June 15, 2025