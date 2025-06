Απειλούν τον Αμερικανό Πρόεδρο οι στρατηγοί του Ιράν – «Τζογαδόρε Τραμπ ξεκίνησες αυτόν τον πόλεμο αλλά εμείς θα τον τελειώσουμε»

Με αντίποινα απειλούν τις ΗΠΑ Ιρανοί στρατηγοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η πρόσφατη εχθρική δράση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών επέκτεινε το εύρος των θεμιτών για τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν στόχων, δηλώνει σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν βαριές συνέπειες για τις ενέργειές τους. «Αυτή η εχθρική ενέργεια (…) θα διευρύνει το εύρος των θεμιτών στόχων των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα ανοίξει το δρόμο για την επέκταση του πολέμου στην περιοχή», δήλωσε ο Ζολφαγαρί. «Οι μαχητές του Ισλάμ θα σας επιβάλουν βαριές απρόβλεπτες συνέπειες με ισχυρές και στοχευμένες (στρατιωτικές) επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

«Τραμπ, τζογαδόρε, μπορεί να άρχισες αυτό τον πόλεμο, αλλά εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τον τελειώσουν», λέει ο Ζολφαγαρί στα αγγλικά στο τέλος της βιντεοσκοπημένης δήλωσής του.

