Άλεκ Μπάλντουιν: Τα πρώτα λόγια του μετά την ασύλληπτη τραγωδία – «Ράγισε η καρδιά μου»

Έσπασε τη σιωπή του ο Άλεκ Μπάλντουιν μετά την ασύλληπτη τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας “Rust”, όπου σκότωσε τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη, Τζόελ Σόουζα, όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που χρησιμοποιούσε.

«Δεν υπάρχουν λόγια εκφράσω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της συζύγου, μητέρας και βαθιάς θαυμασμού συναδέλφου μας, Χαλίνα Χάτσινς» έγραψε στο Twitter o Άλεκ Μπάλντουιν.

«Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομία για να καταλάβουμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία» πρόσθεσε.

1- There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

«Είμαι σε επαφή με τον σύζυγό της, προσφέροντας την υποστήριξή μου σε αυτόν και την οικογένειά του. Η καρδιά μου ραγίζει για τον σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους γνώριζαν και αγάπησαν τη Χαλίνα» κατέληξε ο Άλεκ Μπάλντουιν.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna.

Το όπλο με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας του Άλεκ Μπάλντουιν στο Νέο Μεξικό περιείχε μία μοναδική, πραγματική σφαίρα.

Αυτό ανέφερε ένα σωματείο του Χόλιγουντ σε υπόμνημα προς τα μέλη του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Μία πραγματική σφαίρα εβλήθη κατά λάθος στα γυρίσματα από τον πρωταγωνιστή, πλήττοντας τόσο τη διευθύντρια φωτογραφίας, το μέλος (μας) Χαλίνα Χάτσινς, όσο και τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα», ανέφερε σε αυτό το υπόμνημα το τοπικό παράρτημα του σωματείου IATSE, σύμφωνα με το Variety και το IndieWire.

Συντετριμμένος είναι ο Άλεκ Μπάλντουιν μετά την τραγωδία που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας του.

Οι φωτογραφίες του γνωστού ηθοποιού να κλαίει και να μιλάει ταραγμένος στο τηλέφωνο αφού έδωσε κατάθεση στο γραφείο του σερίφη στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό, έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως αμέσως μετά το δυστύχημα ο Άλεκ Μπόλντουιν αναρωτιόταν συνεχώς γιατί του έδωσαν γεμάτο όπλο με αληθινές σφαίρες, σύμφωνα με το Showbiz411.

“Τόσα χρόνια ποτέ δεν μου έδωσαν γεμάτο όπλο με αληθινές σφαίρες” έλεγε ο Μπάλντουιν που είναι συγκλονισμένος από την τραγωδία.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την Deadline, η οποία επικαλείται μια πηγή στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, ο Μπάλντουιν εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, όπου ανακρίθηκε και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον κάποιου προσώπου και ότι οι Αρχές ανακρίνουν πρόσωπα και ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

“Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε εξέλιξη”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου.

Η Χαλίνα Χάτσινς, εργαζόταν ως μέλος παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών. Δούλεψε για τις ταινίες Archenemy, Blindfire και The Mad Hatter.

“Είμαι τόσο στεναχωρημένος για τον χαμό της Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στα γυρίσματα μιας ταινίας. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο και ήταν αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο” έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης της ταινίας Archenemy, Adam Egypt Mortimer.

