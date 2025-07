Αίγυπτος: Ζητεί από τις ΗΠΑ να πιέσουν τον Χάφταρ να μην κυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Αίγυπτος ζητεί από τις ΗΠΑ να παρέμβουν για να εμποδίσουν την κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης να επικυρώσει την θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη στο MEE ότι το Κάιρο ανησυχεί πως, εάν το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης επικυρώσει τη συμφωνία —η οποία είχε αρχικά υπογραφεί από την αντίπαλη κυβέρνηση της δυτικής Λιβύης το 2019— θα μπορούσαν να προκληθούν εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο που η Αίγυπτος ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες από τους πολέμους στη Γάζα και το Σουδάν.

Ένας άλλος Αιγύπτιος αξιωματούχος και ένας περιφερειακός αξιωματούχος πρόσθεσαν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπντελαάτι, έθεσε το θέμα της αμερικανικής παρέμβασης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον περασμένο μήνα με τον Μάσαντ Μπούλος, ανώτερο σύμβουλο των ΗΠΑ για την Αφρική.

Ανέφεραν μάλιστα ότι ο Μάσαντ Μπούλος είπε πως θα τηλεφωνούσε στον Χαλίφα Χάφταρ, τον de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης, για να συζητήσουν το ζήτημα.

