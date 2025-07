Αίγυπτος: Τρεις νεκροί σε έφοδο κατά τρομοκρατικής ομάδας στο Κάιρο

Έφοδος των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας με στόχο την αποτροπή «τρομοκρατικής» συνωμοσίας, που αποδίδεται στο κίνημα Χασμ — τον φερόμενο ένοπλο βραχίονα των Αδελφών Μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός νόμου στην Αίγυπτο εδώ και πάνω από μια δεκαετία — είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε την Κυριακή (20/7).

Κατά την επιχείρηση σε «κρησφύγετο μαχητών» σε πυκνοκατοικημένο προάστιο του κέντρου του Καΐρου, δύο ύποπτοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως κατά των δυνάμεων ασφαλείας και στον γύρω χώρο, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν έναν διερχόμενο πολίτη, προτού πέσουν και οι ίδιοι νεκροί, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

President El-Sisi has directed that the family of engineer Mostafa Anwar Afifi, killed during a police raid on a hideout for Hasm movement be added to the list of those eligible for recognition, according to reports.

July 20, 2025