ACLED: Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε ένα χρόνο προχώρησε σε τόσα πλήγματα όσα σε ολόκληρη τη θητεία του ο Μπάιντεν

O αυτοαποκαλούμενος «πρόεδρος της ειρήνης» Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει υιοθετήσει έντονη στρατιωτική δραστηριότητα κατά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ ACLED, οι αεροπορικές επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν φτάσει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το σύνολο των πληγμάτων που καταγράφηκαν σε ολόκληρη την τετραετία του δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Η επιχείρηση κατά της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου 2026, αύξησε τον συνολικό αριθμό των αεροπορικών πληγμάτων στην πρώτη χρονιά της θητείας του Τραμπ στα 672, μόλις 22 λιγότερα από τα 694 που είχαν πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν (2021-2025).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αφήσει πολύ πίσω τον προκάτοχό του στα μονομερή πλήγματα, εκτός πλαισίων οποιασδήποτε συμμαχίας: αριθμούν 587, έναντι 494 τα τέσσερα χρόνια της θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Η ACLED καταμετρά τα πλήγματα και τα θύματα συγκεντρώνοντας δεδομένα από ανοικτές πηγές, που έχει επιλέξει κρίνοντας πως έτσι είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των στοιχείων (μέσα ενημέρωσης, θεσμούς, τοπικούς εταίρους).

Πάνω από τα επτά πλήγματα στα δέκα τον τελευταίο χρόνο είχαν στόχο την Υεμένη, στην πλειονότητά τους εξαπολύθηκαν εναντίον του κινήματος ανταρτών Χούθι. Σχεδόν δυο στα δέκα στοχοποίησαν ισλαμιστές μαχητές στη Σομαλία.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίσης αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Νιγηρία, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράν και από τον Σεπτέμβριο, διεξάγουν εκστρατεία πληγμάτων από αέρος εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό.

Οι επιχειρήσεις αυτές συνολικά στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 1.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, σύμφωνα με την καταμέτρηση της ACLED.

Για την Κλιόνα Ράλι, γενική διευθύντρια της ACLED, η εκτεταμένη χρήση αεροπορικών πλήγματων από τις Ηνωμένες Πολιτείες «αμφισβητεί ανοιχτά την αντίληψη ότι η ισχύς κάθε χώρας πρέπει να περιορίζεται από αμοιβαία αποδεκτούς κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Σύμφωνα με την ίδια, η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «μόνο η προσωπική ηθική του» καθορίζει τα όρια των ενεργειών του, «σηματοδοτεί σαφή απόκλιση από το διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς και τις συμμαχίες».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP