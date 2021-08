Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν, καθώς οι Ταλιμπάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην πρωτεύουσα Καμπούλ από όλες τις πλευρές, όπως ανακοίνωσε το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών. Το Μπαγκράμ ήταν η πρώτη συνοικία της αφγανικής πρωτεύουσας που έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν χωρίς καμία αντίσταση.

Η Καμπούλ, που τις τελευταίες μέρες έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο καταυλισμό προσφύγων από τις εμπόλεμες περιοχές, έχει περικυκλωθεί από όλες τις πλευρές. Οι μαχητές των Ταλιμπάν έχουν εντολή να αποφύγουν τη βία στην Καμπούλ, να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση όσων θέλουν να φύγουν και να ζητήσουν από τις γυναίκες να κατευθυνθούν προς προστατευμένες περιοχές, όπως γνωστοποίησε ηγέτης των Ταλιμπάν στη Ντόχα. Αυτή την ώρα, στο αεροδρόμιο επικρατεί χάος, ενώ ουρές σχηματίζονται έξω από τράπεζες.

BREAKING: Three Afghan officials have confirmed that Taliban militants have entered the outskirts of the capital city Kabul.

It is the last major city that has not yet fallen to the Taliban.

