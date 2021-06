Μία συναρπαστική φωτογραφία έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Στη φωτογραφία αυτή απεικονίζονται δύο στροβιλισμένοι γαλαξίες που συγχωνεύονται σε ένα γαλαξιακό σύστημα 140 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη.

Καθώς οι δύο γαλαξίες γίνονται ένας τα κρουστικά κύματα διαπερνούν και τους δύο και πυροδοτούν κύματα σχηματισμού νέων αστεριών, εξηγεί η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA). Μερικά από αυτά τα αστέρια είναι πολύ μεγάλα και ζουν σύντομες αλλά βίαιες ζωές.

Η NASA συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Αναμεμιγμένη, όχι ανακατεμένο, παρακαλώ» (Blended, not stirred, please). Πρόκεται για μία παραλλαγή της ατάκας, που χρησιμοποιεί ο διασημότερος πράκτορας στον κόσμο, ο Τζέιμς Μποντ (007) όταν παραγγέλνει το μαρτίνι του (Shaken, Not Stirred).