Για έκτη μέρα "έμφραγμα" στη Διώρυγα του Σουέζ - Συνεχίζεται η επιχείρηση αποκόλλησης του Ever Given

Για έκτη μέρα παραμένει κομμένη στα δύο η Διώρυγα του Σουέζ εξαιτίας της προσάραξης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given. Η επιχείρηση αποκόλλησης του Ever Given με ρυμουλκά και βυθοκόρους θα συνεχιστεί ανάλογα με τους ανέμους, ενώ η πλημμυρίδα που αναμένεται το βράδυ εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει το εγχείρημα.

Οι βυθοκόροι που επιχειρούν να αποκολλήσουν το πλοίο έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να απομακρύνουν 27.000 κυβικά μέτρα άμμου γύρω από το Ever Given ώστε να επιτευχθεί βάθος 18 μέτρων, αναφέρει η αιγυπτιακή αρχή της Διώρυγας του Σουέζ σε ανακοίνωσή της.

Την ίδια ώρα, δύο επιπλέον ρυμουλκά φτάνουν στην Ερυθρά Θάλασσα της Αιγύπτου για να βοηθήσουν στην επιχείρηση. Πρόκειται για το ολλανδικής σημαίας «Alp Guard» και το ιταλικό «Carlo Magno», που θα συμβάλουν στο έργο αποκόλλησης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν άλλα 14 άλλα ρυμουλκά.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη με αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό χθες βράδυ, ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπι, πρόεδρος της αιγυπτιακής αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA), δήλωσε ότι το σκάφος μετακινήθηκε «κατά 30 μοίρες προς τα δεξιά και τα αριστερά» για πρώτη φορά και πως «αυτό είναι καλή ένδειξη» για την εξέλιξη των προσπαθειών αποκόλλησης του σκάφους.

Το σκάφος με βάρος άνω των 220.000 τόνων και μήκος 400 μέτρων έχει προσαράξει από την Τρίτη στο νότιο τμήμα της Διώρυγας, κοντά στην πόλη του Σουέζ, παρεμποδίζοντας την κίνηση στον κανάλι, που συγκεντρώνει πάνω από το 10% του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Κατά συνέπεια, περισσότερα από 300 σκάφη έχουν συγκεντρωθεί στις δύο άκρες του καναλιού, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο, δήλωσε το Σάββατο ο Ράμπι. Κάθε ημέρα αποκλεισμού προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και κόστος για τους παράγοντες του κλάδου. Η Συρία είπε χθες ότι ξεκίνησε να επιβάλει δελτίο στη διανομή καυσίμων, λόγω καθυστέρησης στην παράδοση ενός φορτίου πετρελαίου.

Οι αρχές της Διώρυγας από την πλευρά τους έχουν επισημάνει ότι η Αίγυπτος χάνει από 12 έως 14 εκατ. δολάρια για κάθε ημέρα αποκλεισμού, ενώ η ναυτιλιακή έκδοση Lloyd's List εκτιμά ότι το σκάφος μπλοκάρει κάθε ημέρα εμπορεύματα η αξία των οποίων αντιστοιχεί περίπου σε 8,1 δισ. Ευρώ. Ιστοσελίδες που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα, όπως η Vesselfinder ή η Marine Traffic, έδειχναν σήμερα δεκάδες πλοία που περίμεναν στον Κόλπο του Σουέζ, στην περιοχή αναμονής στο μέσο του καναλιού, ή στην είσοδό του στη Μεσόγειο κοντά στο Πορτ-Σαΐντ.

Σχετικά με τα αίτια του περιστατικού, ο Ράμπι, σε συνέντευξη Τύπου χθες, έκανε λόγο για πιθανό «ανθρώπινο λάθος». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καιρικές συνθήκες που αναφέρθηκαν αρχικά δεν είναι η μοναδική αιτία για την προσάραξη του πλοίου.

