Θλίψη στη μουσική βιομηχανία προκαλεί ο θάνατος του Τσάρλι Ντάνιελς, του θρύλου της Southern Rock, Bluegrass και Country. Ήταν μουσικοσυνθέτης. τραγουδιστής ενώ έπαιζε πολλά μουσικά όργανα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το single του The Devil Went Down to Georgia, ενώ ήταν μέλος του Country Music Hall of Fame. Πέθανε στα 83 του χρόνια έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη έπειτα από εγκεφαλικό. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπό τους Ντον Μάρι Γκραμπς. Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του Χέιζελ και ο γιος του Τσάρλι Ντάνιελς Τζούνιορ.

Τα παιδικά του χρόνια ήταν γεμάτα μουσική καθώς ανατράφηκε με γκόσπελ, τοπικά bluegrass συγκροτήματα και rhythm & blues αλλά και country μουσική από ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νάσβιλ, της μουσικής πόλης των ΗΠΑ. Έως την αποφοίτησή του από το σχολείο έπαιζε κιθάρα, μπάντζο, βιολί και μαντολίνο. Δημιούργησε το συγκρότημά του και ξεκίνησε την περιοδεία.

Το 1964 έγραψε μαζί με τον φίλο του και παραγωγό Μπομπ Τζόνστον το "It Hurts Me" που ηχογράφησε ο Έλβις Πρίσλεϊ, υπό το όνομα της γυναίκας του Μπομπ, Τζόι Μπάιερς. Δούλεψε στο Νάσβιλ ως session musician, μουσικός στούντιο για ηχογραφήσεις, παίζοντας κιθάρα και ηλεκτρικό μπάσο σε τρία άλμπουμ του Μπομπ Ντίλαν στη διάρκεια του 1969 και του 1970 αλλά κα ισε άλμπουμ του Λέοναρντ Κόεν. Ηχογράφησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ "Charlie Daniels" το 1971 ενώ έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ του 1969 των Youngbloods, Εlephant Mountain. Η πρώτη του επιτυχία ήταν το Uneasy Rider από το τρίτο άλμπουμ του, το 1973 και έφθασε στο #9 του Billboard Hot 100.

Το 1979 τιμήθηκε με Γκράμι για το "The Devil Went Down to Georgia", που έφθασε στο #3 του Billboard Hot 100 τον Σεπτέμβριο του 1979. Ωστόσο, όταν συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ του Urban Cowboy έγινε παγκόσμια επιτυχία. Ο ίδιος εμφανίστηκε επίσης στη συγκεκριμένη ταινία.

Η μουσική του ήταν μίγμα των Bluegrass, country, rock, Southern rock, outlaw country, country rock,blues rock, rock & roll, blues και γκόσπελ. Εισήχθη στο Music Hall of Fame της Βόρειας Καρολίνα το 1999 ενώ έχει συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες της εποχής του αλλά και σύγχρονους νεοεμφανιζόμενους. Στις 18 Οκτωβρίου 2005 τιμήθηκε στα 53α BMI Country Awards ως ΒΜΙ Icon. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του τιμήθηκε με 6 BMI Country βραβεία, με το πρώτο το 1976 για το "The South's Gonna Do It Again". Τον Νοέμβριο του 2007 έγινε μέλος του Grand Ole Opry. Ένα πάρκο στο Μάουντ Τζούλιετ του Τενεσί όπου ζούσε πήρε το όνομά του.