Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκαν στην περιοχή Φέρμπερι Γκάρντενς, στην πόλη Ρέντινγκ της Αγγλίας, σύμφωνα με την εφημερίδα "The Telegraph"

Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο σημείο όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος BLACK LIVES MATTER.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τραυματιοφορείς να σπεύδουν στο σημείο και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να αιμορραγούν και να βρίσκονται στο έδαφος, σε ένα πάρκο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο ανεξάρτητα.

Ο επικεφαλής του δήμου του Ρέντινγκ καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο αυτό, όπου η αστυνομία αντιμετωπίζει ένα "σοβαρό περιστατικό".

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχη μετά τις αναφορές για ένα περιστατικό που είναι σε εξέλιξη στην πόλη Ρέντινγκ.

Το Συμβούλιο Αρχηγών της Εθνικής Αστυνομίας, που εκπροσωπεί τους ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας, κάλεσε τους πολίτες μέσω Twitter να αποφύγουν εικασίες ή την ανταλλαγή βίντεο ή φωτογραφίες από το περιστατικό.

#BREAKING: After mass-stabbing in #Reading, #UK, where 3 people were killed, helicopter flying now the wounded people to hospital! pic.twitter.com/p8y49cEVtV