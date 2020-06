Ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τον ρατσισμό και να αγωνιστεί για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε και τυπικά την Παρασκευή το προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος ώστε να είναι ο αντίπαλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε άρθρο του στους Los Angeles Times που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ο Μπάιντεν υπογράμμισε την ανάγκη για «συγκεκριμένες πολιτικές, που έχουν καθυστερήσει πολύ, για την ανατροπή του συστηματικού ρατσισμού».

«Αν εκλεγώ, δεσμεύομαι να ιδρύσω μια εθνική επιτροπή εποπτείας της αστυνομίας εντός 100 ημερών από την ανάληψη της εξουσίας», υποσχέθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος.

«Χρειάζεται να εφαρμόσουμε πραγματική κοινοτική αστυνόμευση και να διασφαλίσουμε ότι κάθε αστυνομικό τμήμα της χώρας πραγματοποιεί μια ολοκληρωμένη επανεξέταση των προσλήψεων αστυνομικών, της εκπαίδευσής τους και των πρακτικών αποκλιμάκωσης, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρέχει τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων», τόνισε.

«Όμως, δεν μπορούμε να περιμένουμε για μια νέα ηγεσία να κάνει μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε.

Κάλεσε το Κογκρέσο να «αναλάβει άμεση δράση» για να απαγορεύσει τις αστυνομικές μεθόδους κεφαλοκλειδώματος, να σταματήσει τη μεταφορά όπλων πολέμου στις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, να βελτιώσει την εποπτεία και τη λογοδοσία και να δημιουργήσει ένα πρότυπο μοντέλο για τη χρήση βίας από αστυνομικούς.

Στο Twitter, ο Μπάιντεν επανέλαβε το αίτημά του για αλλαγή, γράφοντας: «Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη. Και χρειαζόμαστε πραγματική μεταρρύθμιση της αστυνομίας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

«Υποσχέθηκα στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ότι δεν θα γίνει απλώς ένα άλλο hashtag», συμπλήρωσε ο 77χρονος υποψήφιος πρόεδρος.

Today, the pain is so raw it can be hard to keep faith that justice is at hand or that we will ever achieve the more perfect union we all want. But ours is a union worth fighting for, and we are all called to the cause.

No one can stay silent. https://t.co/nZjQdJGKbD