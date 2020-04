«Η Ελλάδα έκανε εξαιρετική δουλειά στην αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας» τόνισε ο κορυφαίος Ισραηλινός φιλόσοφος και συγγραφέας, Yuval Noah Harari, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του James Corden, "The Late Late Show with James Corden", για την πανδημία του κορονοϊού και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια κοινότητα.

«Αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα για το ποιος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας για την επιδημία, ποιος θα εκπονήσει μια στρατηγική εξόδου, εγώ θα διάλεγα χωρίς αμφιβολία την Ελλάδα» ανέφερε ο Yuval Noah Harari.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 11.25:

Το ευχαριστώ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον συγγραφέα Yuval Harari για το βίντεο που ανέβασε εγκωμιάζοντας την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

On behalf of the Greek people, I would like to thank @harari_yuval for his kind words. During these trying times, everyone has had to make sacrifices, but we stand united and determined in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Z8jkQlEerM