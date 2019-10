Ο βετεράνος ηθοποιός Τζον Κλαρκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών έπειτα από επιπλοκές που αντιμετώπισε από πνευμονία. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο σταρ της σειράς "Μέρες Αγάπης" πέθανε στις 16 Οκτωβρίου στη Λαγκούνα Μπιτς. Το 2007 είχε υποστεί εγκεφαλικό και η υγεία του έφθινε εδώ και πολλά χρόνια.

Ήταν γνωστός για τον ρόλο του ως Μίκεϊ Χόρτον στη σαπουνόπερα του NBC "Μέρες Αγάπης" όπου είχε συμμετοχή σε 3.500 επεισόδια επί 39 χρόνια. Στο πρώτο επεισόδιο που εμφανίστηκε ήταν και η πρεμιέρα της σειράς ενώ το τελευταίο στο οποίο συμμετείχε ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2004. Τιμήθηκε με ΕΜΜΥ για το σύνολο της προσφοράς του το 2004 ενώ το 1979 ήταν υποψήφιος για τον ρόλο του σε καθημερινή δραματική σειρά.

Παράλληλα με τον κινηματογράφο και το θέατρο συμμετείχε σε γνωστές σειρές όπως "Dr. Quinn", "Medicine Woman", "Hart to Hart", "Death Valley Days", "Gunsmoke" και "The New Breed".

Η οικογένειά του, η σύζυγός του Πάτι, τα παιδιά του Τζόσουα και Μελίντα και τα εγγόνια του Κάθριν Γκρέις, Νατάσα και Τζέικομπ, ζήτησαν να γίνουν δωρεές σε ίδρυμα στην Καλιφόρνια αντί για λουλούδια και στεφάνια.