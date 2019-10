Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές από πέντε πόλεις της Καταλονίας βρίσκονται καθ’ οδόν για τη Βαρκελώνη κρατώντας σημαίες υπέρ της ανεξαρτησίας και φωνάζοντας «ελευθερία στους πολιτικούς κρατούμενους».

Πρόκειται για την πέμπτη ημέρα των διαδηλώσεων κατά της καταδίκης αυτονομιστών ηγετών.

Λόγω των διαδηλώσεων, μάλιστα, ο καθεδρικός ναός της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έχει κλείσει.

Hundreds of thousands of protesters are marching from five different Catalan cities to join the protest in Barcelona against the sentences of separatist leaders.

