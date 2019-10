Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο από κουρδικό καταυλισμό στη Συρία το οποίο ανέβασε στο Twitter o αναλυτής Κουρδικών, Συριακών και Τουρκικών θεμάτων, Μουτλού Τσιβίρογλου.

Σε αυτό, μια Κούρδισσα μητέρα κρατά στην αγκαλιά της το ετοιμοθάνατο παιδί της και ξεσπά σε λυγμούς. "Άφησα πίσω μόνο τον άνδρα μου και δεν ξέρω αν είναι ζωντανός. Τι θέλει από εμάς ο Ερντογάν; Κουβάλησα την κόρη μου και έφυγα. Τι θέλει;" αναφέρει η μητέρα.

I have no words to write to this tweet as I speechless after receiving this video from Syria 😔 pic.twitter.com/JKUrbNW6fh